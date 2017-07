Nombrados 3 Sub secretarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

VATICANO, 08 Jul. 17 / 10:04 am (ACI).- El Papa Francisco tres nuevos Sub secretarios para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, presidido por el Cardenal Peter Turkson.

Los nuevos Sub secretario son Mons. Segundo Tejado Muñoz, quien había sido Sub secretario del Pontificio Consejo Cor Unum; el P. Nicola Riccardi, Docente de la Facultad de Teología, Cátedra de Justicia y Paz, de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma; y la Doctora Flaminia Giovanell, quien ya había sido Sub secretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral se creó en agosto de 2016 mediante la fusión del Pontificio Consejo Cor Unum, Pontificio Consejo Justicia y Paz, así como el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Operadores Sanitarios.

Este Dicasterio tiene como competencia las cuestiones relacionadas con las migraciones, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura.

Con este nombramiento, el Papa Francisco da un nuevo impulso a la reforma de la curia que emprendió en el momento en que fue elegido Pontífice en 2013.

