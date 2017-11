“No se puede ser buen católico y defender el secesionismo”, afirma Cardenal

MADRID, 27 Nov. 17 / 12:12 pm (ACI).- El Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia (España), concedió una entrevista al diario La Razón en la que habla de la situación de Cataluña tras su intento fallido de separarse de España y declaró que “no se puede ser católico y defender el secesionismo” en países democráticos.

Según explica el Purpurado, la postura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ante el desafío separatista “podría haber sido más evidente acudiendo simplemente al Magisterio de los propios obispos”.

Preguntado por si un independentista puede ser buen católico, el Arzobispo de Valencia aseguró que “en el caso de la secesión no. Lo digo cuando se trata de países democráticos. No se puede ser católico en Italia y defender el secesionismo. San Juan Pablo II decía: ‘La unidad de Italia no se toca, es un bien moral’”.

El Arzobispo de Valencia aseguró que “no le consta” que el Vaticano hiciera de mediador entre el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y el gobierno español para que no se llegara a la declaración unilateral de independencia.

“El Vaticano no tiene nada que hacer en ello. Simplemente tiene que ser consecuente con lo que ha dicho: que se cumpla la ley. Dentro del marco legal, que se llegue donde se tenga que llegar. Me refiero a los países democráticos”, declaró.

Sacerdotes independentistas

En relación con la actitud del Obispo de Solsona, Mons. Xavier Novell, que acudió a votar en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, el Cardenal Cañizares asegura que no valora a compañeros ni a personas en concreto, pero precisa: “Simplemente digo que está confundido. El amor a Cataluña no se demuestra diciendo cosas que no corresponden a la verdad. Yo amo mucho a Cataluña. Desde pequeño mi padre me inculcó el amor a Cataluña. Tergiversar la verdad histórica es no querer a Cataluña”.

Sobre los sacerdotes que prestaron sus iglesias para hacer los recuentos de votos de ese referéndum anticonstitucional el Cardenal declaró: “Me dolió y me dolerá siempre. La Iglesia no está para eso”.

En ese sentido aseguró que “la enseñanza de la Iglesia es clara”, “nadie puede decir que el secesionismo se apoya en la Iglesia. Cuando se genera odio, una violencia que no es simplemente violencia física sino agresión al contrario, eso no es ser cristiano. El independentismo ha suscitado odios que no existían”.

Precisó que “la Iglesia trabajará siempre por la unidad, la convivencia, la concordia, el bien común de todos los afectados. ¿Quiénes son los afectados? Toda España, no solamente Cataluña. Es la doctrina de la Iglesia” porque, según precisó, estamos viviendo la ruptura de Cataluña y “ahora en Navidad, algunas familias que tradicionalmente se han juntado no lo pueden hacer. Y otras, si se juntan, es para hablar del tiempo, no para hacerlo de los problemas que afectan a todos. Hay división. Hay que acabar con ella”.

Apoyo a la Constitución

El Cardenal Cañizares explicó que la CEE “ha apelado siempre a la Constitución” como una salida al problema catalán y subrayó que se debería entrar “más a fondo” en el “valor moral de la unidad de España”, ya que el problema de los nacionalismos no es exclusivo de este país, sino que también hay otros movimientos similares en Italia, Francia, Alemania, Bélgica.

“Sería muy oportuno que en estos momentos se hiciese una calificación de la no legitimidad del secesionismo en países democráticos. Es lo que el Papa está diciendo. A veces se acude al Papa para otras cosas y no para esto”, declaró en la entrevista.

También destacó que la postura que debe tener la Iglesia ante los que quieren romper la unidad de España debe ser de “reconciliación, unidad, verdad, defensa del bien común”. También llamó a la reconciliación entre la sociedad catalana y el resto del país “para un proyecto común que se llama España”.

Sobre el colegio de una localidad de Lérida que suspendió los actos de Navidad porque consideran que “no hay nada que celebrar” al no haber logrado la independencia, el Purpurado aseguró que se trata de una acción “burda y destructiva”.

Adoctrinamiento en las escuelas

Explicó que existe “un adoctrinamiento desde grupos políticos a través de la escuela” y precisó que “tal como se estudia la Historia en algunos lugares, es adoctrinamiento. Y se dirige a los niños y a los jóvenes, quienes no tienen formada todavía su idea sobre la verdad de las cosas. Eso es adoctrinamiento, como la tergiversación de la Historia, o las inmersiones lingüísticas obligadas”.

Desde su punto de vista, la educación en España debe tener un papel no de “mera información para manipulación de las personas”, sino que debe ofrecer “el sentido de la vida, de la persona en su integridad”

También recordó la importancia del artículo 27 de la Constitución española en la que se hace a los padres responsables de la educación de sus hijos.

“Si educa el Estado, no hemos salido de la Dictadura. Si es la familia, nos abrimos a la democracia. Me temo que ése sea uno de los puntos de choque ante una reforma (de la Constitución española). Que no lo toquen, que se cumpla y se respete”.

El Cardenal Cañizares también habló sobre la ideología de género que, según aseguró “supone la negación de la verdad del hombre y de la Creación negar que Dios nos hizo hombre y mujer”, algo que no significa “no respetar a los homosexuales o lesbianas. Yo les respeto muchísimo. Nunca me escucharán hablar contra ellos, aunque algunos se empeñen en ello. Pero la verdad de las cosas es la verdad de las cosas”.

Sobre la propuesta de Ley LGTBI, el Purpurado aseguró que de aprobarse de manera definitiva, sería “el establecimiento de la dictadura del pensamiento único, de la negación de las libertades y de la persona de la democracia. Hay que decirlo con toda la claridad”.

Aseguró que esa ley promociona “la ideología única” y se llegará con ella “a un país totalitario”.

También te puede interesar: