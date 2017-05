“No lo olviden, el demonio entra por los bolsillos”, advierte el Papa a seminaristas

VATICANO, 06 May. 17 / 06:26 am (ACI).- En un encuentro con la comunidad del Pontificio Seminario Campano de Posillipo, el Papa Francisco pidió a los formadores del mismo y a los seminaristas cultivar la “libertad interior”, pero no con el dinero. “No lo olviden, el demonio entra por los bolsillos, siempre. Después sigue la vanidad, después el orgullo, la soberbia, y así termina”, advirtió el Papa.

Francisco repasó brevemente la historia y recordó que el seminario fue fundado en 1912 por voluntad San Pío X y fue encomendado hasta la actualidad a los jesuitas.

Aseguró que en este tiempo es fundamental, “frente al desafío educativo”, “caminar juntos, en un auténtico espíritu sinodal”, por eso los invitó a “sosteneros, animaros y enriqueceros los unos a los otros”.

“Este ejercicio de comunión y posterior enriquecimiento del encuentro con la rica tradición espiritual y pedagógica ignaciana que tienen los ejercicios Espirituales un seguro punto de referencia”.

El Papa señaló 3 aspectos importantes para la formación de los sacerdotes. Por un lado, una espiritualidad sólida que favorezca “una amistad personal con Jesús”. Para ello es importante “conocer, acoger y reformar: siempre en camino”.

“Llamar las cosas por su nombre es el primer para con el conocimiento de sí y entonces para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida”.

“Queridos seminaristas, no tengáis miedo de llamar a las cosas por su nombre, de mirar a la cara la verdad de vuestra vida y de abriros en transparencia y verdad a los otros, sobre todo a vuestros formados, huyendo de la tentación del formalismo y del clericalismo, que son siempre las raíces de la doble vida”.

El segundo aspecto es el discernimiento. En su opinión, “el tiempo de seminario es tiempo de discernimiento por excelencia en el que, gracias al acompañamiento de aquellos que ayudan a los jóvenes a reconocer la voz el Señor entre tantas voces que suenan y a veces resuenan en los oídos y en el corazón”.

Para tener discernimiento se necesita “una buena familiaridad con la escucha de la Palabra de Dios, pero también un creciente conocimiento de sí mismo, del propio mundo interior, de los afectos y de los miedos”.

“El discernimiento es una elección de valentía, al contrario de las vías más cómodas y reductivas del rigorismo y del laicismo”, añadió.

El tercer punto fue “abrirse al Reino de Dios”, y “donarse al Señor y a los hermanos”. “Buscar el Reino nos ayuda a no instalarnos en aquello que hemos conquistado, a no sentarnos sobre nuestros éxitos, sino a cultivar esa santa inquietud de quien desea antes de todo servir al Señor en los hermanos”.

También te puede interesar: