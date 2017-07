Niño invita al Papa a una peregrinación y esta es la respuesta de Francisco

VATICANO, 19 Jul. 17 / 11:09 am (ACI).- El pequeño Andrea, un niño italiano de 9 años, escribió una carta al Papa Francisco invitándole a peregrinar el próximo año al Santuario Mariano de Loreto, junto a él y a otros niños; un gesto que agradeció el Santo Padre con el proverbio que dice “nunca digas nunca”.

Este niño, que acudió junto con 150 niños al Santuario Mariano de Loreto en el contexto de la “Peregrinación de la alegría” que se celebró del 22 al 26 de junio, envió la carta en nombre de todos sus compañeros. En ella, además de invitar al Pontífice a peregrinar con ellos en 2018, le envió una fotografía de grupo de todos los niños y le pidió que les bendijera al mirarla.

La peregrinación es organizada por la sección Roma-Lazio de la Unión Nacional Italiana de Transporte de enfermos a Lourdes y a Santuarios Internacionales (UNITALSI) con el objetivo de enseñar a los más pequeños la importancia de la oración y de la cercanía a Dios al mismo tiempo que juegan, se divierten y hacen nuevas amistades.

“Somos más de 130 niños y muchos están enfermos, otros en sillas de ruedas y otros acuden solos y les acompaña alguna religiosa”, indica Andrea en su carta en la que asegura que cada día rezaban por él.

En su respuesta, Francisco le dijo que “ha sido bello recibir tu carta y saber de tu enriquecedora aventura vivida junto a UNITALSI en la Peregrinación de la Alegría a Loreto, para niños”.

“Gracias también por la foto de grupo que me has mandado donde he podido ver que sois muchísimos y muy simpáticos. Mientras miraba cada rostro en la fotografía rezaba a la Virgen de Loreto por vosotros y os he bendecido de corazón junto con vuestros padres, voluntarios, sacerdotes y responsables de UNITALSI”, afirmó el Papa.

Además, finalizó dejando la puerta abierta a la posibilidad de acompañarles durante la peregrinación del próximo año a Loreto: “Gracias por la invitación que me habéis hecho a acudir en peregrinación junto a vosotros, acompañar a los niños me produce una gran alegría. Un proverbio dice: ‘Nunca digas nunca’. Por lo tanto, confiemos ese sueño a las manos de la Providencia”, concluyó.

