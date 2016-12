Niñas liberadas de Boko Haram regresan a Chibok para celebrar Navidad

ROMA, 27 Dic. 16 / 06:30 pm (ACI).- Las 21 niñas, y el bebé de una de ellas, liberadas en el mes octubre de manos del grupo terrorista Boko Haram, luego de tres años de cautiverio, regresaron a Chibok, su aldea natal en el norte de Nigeria, para celebrar la Navidad con sus familias.

PHOTONEWS: 21 Freed Chibok Girls return to their community for Christmas #BringBackOurGirls #BBOG pic.twitter.com/Tn9kVqZBLd