National Geographic dedica portada a niño de 9 años que dice ser niña

MADRID, 22 Dic. 16 / 03:25 pm (ACI/Actuall).- A través de su cuenta de Facebook, Sarah Leen, fotógrafa y editora de la revista National Geographic, ha mostrado la portada de enero 2017. El título es “La revolución de género” y quien posa en la foto es el niño Avery Jackson.

We devoted our entire January 2017 Special Issue to an exploration of gender—take a look https://t.co/AFW1VjWvWH #GenderRevolution pic.twitter.com/XvzKNddVum