“Múltiples víctimas” tras tiroteo en iglesia en Estados Unidos

SAN ANTONIO, 05 Nov. 17 / 02:47 pm (ACI).- Un hombre armado ingresó esta mañana a un templo bautista en Sutherland Springs, estado de Texas, en Estados Unidos, y abrió fuego, causando “múltiples víctimas”.

Según recoge el canal KSAT, afiliado a la cadena ABC, la policía local estima en “múltiples víctimas” tras el tiroteo en la First Baptist Church, pero no ha precisado cifras de fallecidos ni heridos. El ataque se produjo alrededor de las 11:30 a.m. (hora local).

This is the scene of the shooting st the church pic.twitter.com/0sf1woffOl

La prensa local estima que hay al menos 20 heridos, entre ellos un niño de 2 años.

El canal KENS5 aseguró que el atacante falleció tras recibir disparos de la policía.

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó a través de Twitter que "nuestras oraciones están con todos los que fueron heridos por este acto maligno. Nuestro agradecimiento a las autoridades por su respuesta".

Our prayers are with all who were harmed by this evil act. Our thanks to law enforcement for their response. More details from DPS soon. https://t.co/KMCRmOPkiM