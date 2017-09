Sentencian a joven que destrozó imagen de Cristo de emblemática iglesia en Chile

SANTIAGO, 21 Sep. 17 / 02:31 pm (ACI).- Una multa de 2,6 millones de pesos chilenos (unos 4.100 dólares) deberá pagar Bairon Arturo Pilquinao Lorca, uno de los jóvenes acusados de atacar en 2016 la emblemática iglesia de la Gratitud Nacional y romper la imagen de Cristo crucificado durante una marcha estudiantil.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de Chile condenó al joven de 19 años como autor de los delitos de daño a monumento nacional y ultraje a objeto de culto.

El 9 de junio de 2016 en medio de una manifestación estudiantil en el centro de Santiago, una turba entró a la fuerza al templo y sacaron del interior una imagen de Cristo crucificado que luego destrozaron en la vía pública.

El fallo señala que alrededor de la 1:15 p.m. de ese día “Bairon Arturo Pilquinao Lorca, en compañía de otros sujetos, ingresaron al templo de la Gratitud Nacional (...) forzando y rompiendo una de las puertas laterales correspondiente al sector Sur del inmueble, que se encontraba cerrada”.

Una vez en el interior, procedieron “a sacar y trasladar hacia la vía pública la imagen de un Cristo crucificado, el que luego de exhibir, destruyeron a golpes”, precisa el fallo.

Bairon Arturo Pilquinao Lorca

Además de la multa, Pilquinao fue sentenciado a 602 días de cárcel que pagará en libertad vigilada, ya que la pena no excede de tres años, no tiene cargos previos, y el tribunal estimó que tanto sus antecedentes personales como su conducta permiten presumir que no volverá a delinquir.

Asimismo, se le concedió la opción de cancelar las multas en “doce cuotas iguales y sucesivas, comenzando el pago de la primera al mes siguiente en que esta sentencia quede ejecutoriada”.

El fallo advierte que “si el sentenciado no pagare la multa descrita, se le impondrá como sustitutiva, la pena de reclusión”.

La Iglesia de la Gratitud Nacional es monumento nacional de Chile desde 1989. Su última restauración fue en 2012, a causa de los graves daños sufridos por el terremoto en 2010. A la fecha, y en reiteradas ocasiones, ha vuelto a ser víctimas de destrozos durante protestas ciudadanas.

