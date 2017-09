Mujer desiste de someterse a eutanasia tras encuentro con el Papa en Colombia

BOGOTÁ, 09 Sep. 17 / 08:20 pm (ACI).- Consuelo del Socorro Córdoba es una colombiana que estaba decidida a morir al someterse a la eutanasia a causa de las graves dolencias que le generó el ataque con ácido que sufrió en el año 2001. Hoy se encontró con el Papa Francisco y tras el encuentro desistió de acabar con su vida.

La mujer, que sufre de toxoplasmosis –una infección muy grave que afecta al cerebro– ha sido sometida a 87 cirugías. En diálogo con CNN en Español contó que se encontró con el Papa Francisco en la Nunciatura Apostólica en Bogotá.

Lo que le dijo el papa Francisco a esta víctima de ataque con ácido le cambió la vida https://t.co/0wyeh1jOeZ @patriciajaniot pic.twitter.com/g7wVmeWIcT — CNN en Español (@CNNEE) 10 de septiembre de 2017

“Yo fui la primera en la fila y la primera que saludó fue a mí. Me abrazó, le entregué el regalo. Estoy feliz, le dije que me iba a hacer la eutanasia, que me ayudara, y me dijo que no, que no iba a hacer eso. Me dijo que yo era muy valiente y muy linda”.

Desde el ataque, esta mujer ha sido sometida a 87 operaciones, pero aún le quedan 6 más ya que no puede consumir alimentos sólidos, solamente puede ingerir líquidos.

Este encuentro con Francisco, narró, la “cambió totalmente. Ahora sí quiero vivir y necesito que el mundo entero lo sepa”.

“Gracias a Dios se pudo dar este milagro que yo pudiera estar acá”, compartió la mujer que aún necesita varios miles de dólares para su tratamiento.

“Pensaba hacerme la eutanasia el 29 de septiembre. Aquí tengo la carta. Aquí en Teusaquillo el doctor Gustavo Quiñones me iba a aplicar la inyección, pero ya no me la voy a hacer más”, sentenció.

Consuelo también pidió ayuda para salir de la miseria en la que vive ya que solo tiene para sostenerse un bono de 84 mil pesos, unos 30 dólares estadounidenses.

Ahora, explicó Consuelo, “quiero soñar con muchas cosas: techo, negocio, casa, de todo porque ya no voy a morir”.

Al Papa, concluyó, “le regalé mi corazón y le compre una cosa hermosa como un corazón lindo y todo este documental, la carta de eutanasia, todo, para que él lo vea allá en Roma”.

También te puede interesar: