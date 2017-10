Mons. Munilla: Proceso independentista de Cataluña “es ilegal y profundamente inmoral”

MADRID, 05 Oct. 17 / 10:35 am (ACI).- El Obispo de San Sebastián (España), Mons. José Ignacio Munilla, analizó la situación actual de Cataluña en su programa Sexto Continente de Radio María, y la calificó de “callejón” “ilegal e inmoral”.

Mons. Munilla afirmó que la jornada del pasado 1 de octubre, en la que tuvo lugar el referéndum ilegal por la autodeterminación de Cataluña, fue “un día de profunda tristeza y zozobra”.

“Este callejón sin salida en el que se encuentra Cataluña, llamado proceso de independencia, no sólo es ilegal sino que también es profundamente inmoral”, advirtió.

Según explicó el Prelado, este choque sociopolítico ha sido “incubado largamente, desde la siembra de la sospecha, algo que no comenzó ayer” y afirmó que “el amor evangélico es lo único que puede sacarnos de esta situación. No vale con la contención. La única salida es amar”.

En los últimos meses se han dado numerosos actos de desobediencia a las leyes españolas por parte del gobierno catalán. Por eso, el Obispo ha recordado los puntos 1897 al 1904 del Catecismo de la Iglesia Católica en los que se habla del “principio de respeto a la autoridad constituida”.

En ese sentido Mons. Munilla subrayó que la ley es soberana y no la voluntad de los hombres, algo que es “básico para el Estado de derecho” y recordó que existe “un deber de los ciudadanos y de las autoridades de respetar el Estado de Derecho”.

El Obispo de San Sebastián también apuntó que recientemente el Poder Judicial en España afirmó que algunas decisiones del Parlamento catalán no eran legales y fueron suspendidas inmediatamente. También el Tribunal Constitucional declaró esas decisiones y leyes como inconstitucionales.

El Obispo recordó el punto 1897 del Catecismo de la Iglesia Católica que habla de “un deber de obediencia al Estado de Derecho, que se incluye en el cuarto mandamiento, que no es solo obediencia a los padres sino a las autoridades legítimamente constituidas, al Estado de Derecho y las leyes que nos hemos dado para la convivencia”.

Sin embargo, el Obispo de San Sebastián matizó que cuando se trata de seguir leyes que van en contra de la ley natural y de la ley de Dios, como podrían ser leyes relacionadas con el aborto, como son inmorales “los católicos tenemos el deber de desobedecer”, algo que no es el caso del independentismo catalán.

Nota de la CEE sobre Cataluña

Sobre la nota de la Comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la que se animaba a “no tomar decisiones irreversibles” en lo relacionado con la separación de Cataluña, el Prelado recordó que esas declaraciones “han sido firmadas por la unanimidad de los Obispos de España, incluyendo los Obispos catalanes”.

Mons. Munilla subrayó la unidad que supone esta nota de la Comisión Permanente, a pesar de que el Obispo de Solsona, Mons. Xavier Novell, votara en el referéndum ilegal y publicara una carta dominical al respecto.

“Puede haber un Obispo que puede no estar en unidad con el resto, que se haya salido del gran consenso de la Conferencia Episcopal. Pero no creo que se pueda decir que por esto no haya capacidad por parte de la Iglesia española de una palabra conjugada desde la doctrina social”, afirmó.

Ante las críticas que surgieron por la supuesta ambigüedad de esta nota de la CEE sobre la independencia de Cataluña, Mons. Munilla aseguró que esta “recoge todo lo sustancial que tiene que afirmar la Iglesia”.

Además apunta que es “un gran servicio que una institución como la Iglesia pueda decir una palabra común, incluida también la Iglesia en Cataluña” y resume esta nota de los Obispos de España en cuatro puntos.

El primero subraya “la necesidad del respeto del orden constituido y de la legalidad”, por lo que es del todo necesario el respeto de los cauces y los principios sancionados en la Constitución.

El segundo se centra en “una llamada a la prudencia”, ya que en la nota se pide “evitar decisiones y actuaciones irreversibles de graves consecuencias que llevan a la fractura de la convivencia” y no llevar a los pueblos a “callejones sin salida” y “hacer declaraciones de manera unilateral”.

Como tercer punto de la nota de la Comisión, el Prelado insiste en la importancia de “la salvaguarda de los bienes comunes de siglos” conjugado con “el derecho propio de los diferentes pueblos”. Dos realidades que deben conjugarse y salvaguardarse.

Por último Mons. Munilla destaca del mensaje la petición de llevar a cabo todo “con sensatez, diálogo y entendimiento”.

Palabras del Papa sobre Cataluña

En el programa de Radio María, el Obispo de San Sebastián también recordó las palabras del Papa Francisco sobre el proceso separatista en una entrevista concedida al diario catalán La Vanguardia en junio de 2014.

Preguntado si le preocupaba el conflicto entre Cataluña y España el Papa respondió:

“Toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas, que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento, a veces es muy obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente, hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro, pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, la Padania, Catalunya Habrán casos que serán justos y casos que no serán justos, pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso”.

Mons. Munilla, recogiendo estas palabras del Papa, apuntó que “la Doctrina Social Católica habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos”, pero este “no se puede aplicar de manera indiscriminada e indistinta”.

También apuntó que las palabras del Papa “tomar con muchas pinzas” significa “con mucho cuidado porque puede entrar en colisión con valores morales y años de unidad”, por lo que insiste en estudiar “caso por caso”.

Mons. Munilla también habló de la importancia del “bien común” que “no es la victoria del 51% frente el 49%”. “No se pueden buscar soluciones en las que gane una mitad frente a la otra. Esto es absurdo, creemos en el bien común de todos, no de unos contra otros”.

