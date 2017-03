Miles participan en la #ManifestaciónPorLaLibertad en Madrid

MADRID, 12 Mar. 17 / 11:37 am (ACI).- Miles de personas salieron este domingo a las calles de Madrid (España) para participar en la #ManifestaciónPorLaLibertad y para apoyar la campaña de HazteOír.org, #ElBusDeLaLibertad, a favor de “la libertad de expresión y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones”.

Esta manifestación nació a consecuencia de la censura, acoso y represión que recibió #ElBusDeLaLibertad de HO, que denuncia la introducción de la ideología de género en las escuelas, por parte del Ayuntamiento de Madrid y del lobby gay.

La manifestación comenzó en la Plaza de la Libertad al mediodía. Con gritos de “si quieres diversidad, respeta mis ideas”, “libertad de expresión, libertad de educación”, miles de personas, acompañados por numerosos agentes de policía, recorrieron el madrileño Paseo del Prado hasta llegar a la Plaza de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír (HO), declaró a ACI Prensa que esta manifestación ha sido “una fiesta de la democracia y de la libertad”, ya que “los ciudadanos hemos salido a la calle para pedir a los poderes públicos y a los medios de comunicación que nos respeten”.

Una marcha que, según afirmó Arsuaga “critica lo políticamente correcto, un acto cívico que denuncia que los grupos de poder, bajo banderas de colores, esconden un pensamiento totalitario”.

El presidente de HO aseguró que con esta manifestación no pretenden la provocación, sino “simplemente expresarnos en el espacio público”.

“En la democracia de España cabemos todos: los que están a favor de la ideología de genero y los que no. También hemos salido a la calle para pedir a la administración educativa que respete a los padres nuestro derecho a educar según nuestra conciencia”, declaró a ACI Prensa.

Campaña de acoso

El presidente de HO denunció ante las miles de personas presentes “la campaña de acoso y derribo” que HazteOír lleva sufriendo desde que comenzó a circular #ElBusDeLaLibertad.

“Queríamos informar de una realidad: que en 10 comunidades autónomas, también en Madrid, se han aprobado leyes que imponen a todos los alumnos, en todos los centros educativos, un determinado modelo de comportamiento afectivo-sexual: el de la ideología de género”, declaró Arsuaga en su discurso en la puerta del Ayuntamiento de Madrid.

Señaló que por estas leyes se les permite la entrada a determinadas asociaciones LGTB a las escuelas “para que impongan sus ideas a nuestros hijos y vigilen si las asignaturas, los materiales y las actividades escolares se ajustan a sus planteamientos”.

“En la ley aprobada en Madrid se impone una visión de la sexualidad concreta, que es la de la ideología de género. Nos gustaría poder decidir sobre la educación afectivo sexual que reciben nuestros hijos y esto está amparado en el derecho a la libertad de educación, que es el que reivindicamos hoy aquí”, aseguró.

Por eso insistió en que “se confirma lo que HazteOír plantea con el bus: que en España las leyes de adoctrinamiento sexual quieren excluir derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de pensamiento, el de expresión y el derecho que tenemos los padres para educar a los hijos en libertad conforme a nuestra conciencia”.

El presidente de HO aseguró que está dispuesto “a dialogar con todos aquellos que quieran hablar. También con los que quieren la ideología de genero, porque a pesar de que tengamos puntos de vista diferentes en muchos ámbitos, estamos seguros que tenemos otros en los que coincidimos, como son la defensa de la libertad de expresión y la libertad de educación y la educación en tolerancia de nuestros hijos”.

Arsuaga agradeció a los presentes su participación y animó a seguir “defendiendo las libertades” porque, según declaró, “en España todavía queda mucho por hacer”.

Participación relevante

Junto a Arsuaga, llevando la pancarta principal, estaba Charlotte Goiar, la primera persona en España a la que el Tribunal Supero le permitió el cambio de sexo.

Goiar declaró a los medios que decidió participar en la #ManifestaciónPorLaLibertad por su apoyo a “la libertad de expresión” y su rechazo "al adoctrinamiento sexual que el lobby de la ideología de genero que impone en los colegios a la fuerza, usando a los niños y niñas españoles para sus propios intereses”.

Ante los medios de comunicación, Goiar denunció “este régimen de totalitarismo que todos hemos visto imponerse brutalmente por la fuerza a lo largo de toda esta campaña del autobús de la libertad de HazteOír por parte del lobby LGTB”.

“Mi denuncia aquí es la manipulación que se está haciendo de los niños que padecen incongruencia de género a manos de padres manipulados por el lobby LGTB. Dejad a los niños en paz. Libertad de expresión”, insistió.

Rocío Monasterio, representante y presidenta del partido político VOX en Madrid, también participó en la manifestación. En declaraciones a ACI Prensa, Monasterio precisó que desde el inicio VOX “ha luchado por defender la libertad” y mostró su voluntad de seguir asistiendo “a todas las manifestaciones en las libertades se defiendan, las convoque quien las convoque”.

“Queremos que nos dejen hablar, nos rebelamos contra la censura y pedimos algo que todos los padres de España están de acuerdo, que les dejen elegir la educación de sus hijos en libertad”, insistió la presidenta de VOX Madrid a ACI Prensa.

Alicia Rubio, autora del libro “Cuando nos prohibieron ser mujeres…, y os persiguieron por ser hombres”, acosada por los lobbies feministas y LGTB, aseguró que estamos ante “las primeras generaciones de esta ingeniería social, basada en la mentira y el odio al disidente, en la que 2 y 2 son 5”.

Rubio denunció que “se ha convertido la libertad en un delito. Hemos tocado fondo. Porque se evidencia que no hay libertad de expresión y sin ella no hay libertad. Nos han vulnerado tantos derechos que detrás solo queda el precipicio y los que venían a representarnos nos tratan de empujar hacia el fondo. No podemos dar ni un paso atrás”.

Apoyo internacional y manifiesto

La #ManifestacionPorLaLibertad recibió el apoyo de casi 100 entidades de la sociedad civil de numerosos países de Europa, así como de Estados Unidos y América Latina. Entre ellas algunas tan relevantes como la Alliance Defending Freedom International de Estados Unidos, Red Familia de Colombia, In the Name of the Family de Croacia, Parejas Reales de Perú o Family First de Nueva Zelanda.

De hecho, varios peruanos residentes en España asistieron a la #ManifestacionPorLaLibertad.

Durante la marcha se leyó un manifiesto “tras la polémica desatada por el autobús de HO que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión en España”.

En este manifiesto se exigió a los poderes públicos “el respeto a los derechos de todas las personas” y “que no se impongan y prevalezcan los intereses de grupos minoritarios vulnerando los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.

Puede leer y adherirse al manifiesto por la libertad AQUÍ.

También te puede interesar: