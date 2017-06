Miles en Argentina adoraron a Jesús de Eucaristía en concierto “Cielo Abierto”

BUENOS AIRES, 06 Jun. 17 / 08:05 pm (ACI).- Más de 3 mil fieles se congregaron en la Diócesis de Paraná, Argentina, para participar de la Adoración Eucarística “Cielo Abierto”, una propuesta que nació en México pero que hoy se extiende a varios países.

“Cielo Abierto” surgió en 2001 como una propuesta de evangelización a través de la música y la predicación, en un concierto cuyo centro es la Adoración Eucarística.

En esta oportunidad, el evento se llevó a cabo el 3 de junio en el estadio Club Echagüe, en el marco de la vigilia por la Solemnidad de Pentecostés.

Asistieron jóvenes de la provincia de Entre Ríos, Jujuy, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, e incluso del país vecino, Uruguay.

La actividad comenzó con la celebración de la Misa, presidida por el P. Daniel Rodríguez, quien subrayó la importancia de dejar entrar a Dios en la vida de cada uno.

“Dios puede hacer mucho por sí mismo, pero si no le abrimos el corazón, no lo dejamos entrar, no le damos ese lugar, Él no puede hacerlo por nosotros. Por eso es importante que vos esta noche le digas que sí al Señor”, exhortó el sacerdote.

Finalizada la Misa, el Arzobispo de Paraná, Mons. Juan Alberto Puiggari, expuso el Santísimo Sacramento por casi dos horas.

En concierto “Cielo Abierto” participaron destacados artistas católicos, como Athenas Vénica y Maxy Largui (Argentina); el Grupo Emmanuel y Carlos Omar (México); Carlos Castilla (Panamá) y Kayri Márquez (República Dominicana).

La próxima versión de “Cielo Abierto” en Argentina será el 10 de junio en la localidad de Esperanza.

Más información AQUÍ.

