Mil personas atrapadas en Catedral de Notre Dame por atacante en París

PARÍS, 06 Jun. 17 / 10:37 am (ACI).- La policía ya controló el incidente ocurrido este martes 6 de junio en las afueras de la Catedral de Notre Dame en París.

Un sujeto, que fue reducido, atacó a un policía con un martillo, alrededor de las 4:30 p.m. (hora local).

Para garantizar la seguridad de los visitantes de la Catedral, las autoridades decidieron cerrar el emblemático templo en donde quedaron unas mil personas a la espera que la situación se normalice. Algunas ya han salido del recinto, autorizadas por la policía.

