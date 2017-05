Miembro de Courage a Obispos de México: Ser homosexual no me alejó de Dios

CIUDAD DE MÉXICO, 14 May. 17 / 10:07 am (ACI).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) invitó recientemente a Courage, un apostolado católico para personas con atracción al mismo sexo, a participar en su 103 Asamblea Plenaria.

La Asamblea Plenaria de los obispos mexicanos se realizó del 25 al 28 de abril de este año.

“Tener atracciones por el mismo sexo no me alejó de Dios”, explicó a los obispos mexicanos el 28 de abril Andrés C., un miembro de Courage del estado de Chihuahua.

“Pero es un aguijón dentro, para el cual la gracia de Jesucristo es suficiente, como San Pablo nos enseña”, aseguró.

Courage, que significa “valentía” en español, fue fundada en Estados Unidos por el P. John Harvey, y su primer capítulo se realizó en Nueva York, en 1980. El grupo inicial estableció las Cinco Metas: Castidad, oración y dedicación, compañerismo, apoyo y buen ejemplo/modelo a seguir.

Desde enero de este año, el líder de Courage International, que cuenta con más de 100 capítulos y servicios que atienden a más de 1500 personas en 14 países, es el P. Philip Bochanski.

En noviembre de 2016, Courage y EnCourage, que asiste a las familias y amigos de personas con atracción al mismo sexo, recibieron estatus canónico en la Iglesia, como una asociación pública diocesana clerical de fieles.

Sus capítulos se pueden encontrar actualmente en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Italia y el Reino Unido.

Andrés dijo a los obispos mexicanos que “he aprendido de Dios que hemos recibido un gran regalo en la Iglesia, porque sé que la Iglesia ha estado en mi vida a través de Courage”.

“Sé ahora que no estoy solo. Tengo a mis hermanos en el apostolado, que me escuchan, me corrigen y me ayudan. Puedo hablar sobre todo esto sin sentirme juzgado y soy capaz de encontrar amistades que me ayudan a crecer en todos los asuntos de la vida”.

Andrés señaló que “nuestra amada Iglesia es aún imperfecta en cómo enseña su doctrina en su vida pastoral, porque ambas deben ir juntas. La Iglesia ha tenido más de 2 mil años de crecer y madurar (en lo que se refiere) a muchos temas difíciles, así que la Iglesia también sabe cómo madurar en este tema con amor, respeto y verdad”.

El Obispo de Cuernavaca, Mons. Ramón Castro Castro, señaló que “como obispo de la Iglesia Católica, me siento muy orgulloso del apostolado que Courage está ofreciendo a la Iglesia universal”.

“Es muy importante que, con entusiasmo, valentía, y el Evangelio en la mano, iluminemos las vidas de muchos hermanos y hermanas que necesitan ser acompañados a lo largo de este camino”, dijo.

Mons. Castro Castro destacó que “el acompañamiento que Courage provee es un regalo de la Divina Providencia, y ofrece lo que muy pocos de nosotros hacemos: ese acompañamiento espiritual y humano que ayuda a nuestros hermanos y hermanas en su camino a la santidad y una experiencia real de fe”.

“Reciban mi bendición y sigan así, ¡los necesitamos!”, aseguró.

En representación de Courage participaron junto a Andrés, el P. Philip Bochanski, Director Ejecutivo de la organización; el P. Don Wainwright, que a sus 87 años es el coordinador y capellán de Courage Latino y quien inició este apostolado en México; y Rossana Goñi, coordinadora de Courage Latino y EnCourage en Estados Unidos.

