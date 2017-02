México: Estado de Chihuahua elimina palabras “padre” y “madre” en actas de nacimiento

CIUDAD DE MÉXICO, 25 Feb. 17 / 02:41 pm (ACI).- Las autoridades del estado mexicano de Chihuahua decidieron eliminar la figura del padre y la madre en las actas de nacimiento, para reemplazarlas por la palabra “filiación”.

Según señala el 21 de febrero El Heraldo de Chihuahua, la frase “datos de los padres” ha sido reemplazada en el documento por esta otra: “datos de filiación de la persona registrada”.

En el espacio referido a los abuelos también han desaparecido las palabras “materno” y “paterno” y ahora aparecen reemplazadas por “Abuelos I” y “Abuelos II”.

El diario precisa que los cambios en el documento se han aplicado sin considerar el año de nacimiento de la persona registrada.

Consultada por las modificaciones, la responsable del Registro Civil del Estado de Chihuahua, Inés Martínez, dijo a un medio local que las palabras “padre” y “madre” se han cambiado por “filiación” porque ese es el vínculo jurídico que existe entre dos personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico como la adopción.

Martínez indicó además que el formato “se ha usado desde hace más de un año y no ha tenido ninguna repercusión jurídica en perjuicio de la persona registrada”.

Al respecto, el Presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdoub Giacoman, envió a ACI Prensa una declaración titulada “¡En Chihuahua no tienen madre ni padre!” en la que señala que “desafortunadamente, cada día es más común ver políticos que, por soberbia o ignorancia, se sienten con el poder para desvirtuar la realidad e incluso contradecir la naturaleza. Pareciera que se sienten dioses”.

Para Dabdoub, algunos de estos políticos son “la presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua Blanca Gámez y el gobernador del mismo Estado, Javier Corral Jurado (quien actúa a través de la Directora del Registro Civil, Inés Martínez)”.

El líder profamilia indica asimismo que Gámez “dice que esto es consecuencia de los ‘matrimonios igualitarios’” que no existen en el estado de Chihuahua.

“El hecho es que, eliminar de las actas de nacimiento la mención a los padres y abuelos, contradice a la naturaleza, la ciencia, la razón y a la misma la ley; en pocas palabras han decidido cambiar la realidad”.

Dabdoub denuncia que con estas medidas, lo que en realidad quieren estos políticos es “imponerle a la población chihuahuense la ‘ideología de género’; quieren que la realidad sea lo que ellos piensan y no lo que ella es. Quieren dejar volar su imaginación y pervertir la naturaleza”.

“Ningún pueblo puede ser gobernado con base a ideólogas, pues estas son simplemente eso: ideas; conceptos abstractos que existen en la cabeza de cada uno”.

El Presidente del Consejo Mexicano de la Familia se dirige también a los políticos del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes recuerda: “señores panistas, los ‘matrimonios’ homosexuales no existen; como tampoco existen las hemorragias de agua”.

Para sustentar su afirmación sugiere a leer las sentencias sobre el tema “emitidas por el Tribunal de Estrasburgo, el más importante del mundo en materia de derechos humanos, que está integrado por 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa”.

Por otra parte, prosigue, “las personas homosexuales no pueden ser padres, porque no tienen la capacidad de procreación; y la ley no puede otorgar lo que la naturaleza les ha negado”.

“Tampoco pueden adoptar o contratar un vientre de alquiler; porque violarían el derecho humano fundamental de los niños a tener papá y mamá, a contar con esa diferencia complementaria que solo existe entre un hombre y una mujer, tal y como lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”.

Para concluir, Dabdoub precisa que “cualquier decisión de cualquier autoridad debe ser sustentada en argumentos objetivos y no ideológicos. A menos que quieran sumir a su Estado en un caos”.

