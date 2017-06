Mexicana peregrina a pie en carreteras de Estados Unidos para dar este mensaje provida

REDACCIÓN CENTRAL, 21 Jun. 17 / 06:01 pm (ACI).- A sus 22 años, Alison González, nacida en Ciudad de México, ha recorrido kilómetros de carreteras en Estados Unidos con un claro mensaje: “que todos tengan la oportunidad de vivir”, desde la concepción.

Alison se sumó este año a CrossRoads, una iniciativa católica surgida en Estados Unidos, inspirada por San Juan Pablo II. Este proyecto considera su misión promover la cultura de la vda y “defender el derecho a la vida de los niños por nacer”.

Cada año, los participantes en CrossRoads recorren durante casi 3 meses cerca de 16 mil kilómetros, a través de 36 estados, divididos en tres equipos: Uno que parte de Seattle, en el noroeste del país; otro de San Francisco y un tercero desde Los Ángeles. Los tres grupos llegan a la capital de Estados Unidos, Washington D.C.

Alison conoció de CrossRoads a través de la asociación civil mexicana Pasos por la Vida –que organiza la Marcha por la Vida en Ciudad de México–, con la que ha trabajado casi 4 años.

En diálogo con ACI Prensa, la joven mexicana explicó que durante el recorrido “vas visitando diferentes estados, diferentes ciudades”, y destacó que “hay Misa diaria”.

“El mensaje que se da en las carreteras es súper claro, porque es una playera amarilla con las palabras ‘pro-life’, provida”, señaló.

“La idea de CrossRoads es hacer un poco de penitencia y sacrificio, a través de la renuncia a ciertas comodidades, como es tu cama, porque vivimos en una casa rodante, en donde ocho personas se acomodan como puedan”, dijo.

“Las comidas son básicas, muy simples”, señaló e indicó que en esta época del año “toda la parte sur de Estados Unidos es caliente, son grados súper altos, llegamos a andar en 40 grados”.

Sin embargo, esto no disminuye el ánimo de los participantes en esta peregrinación en defensa de la vida y en rechazo del aborto.

“Son pequeñas renuncias, pequeños sacrificios que hacen estos jóvenes, y yo tuve la oportunidad de unirme, por una causa muy concreta, que en este caso es la causa provida, por los bebés no nacidos”, dijo.

Los fines de semana, señaló, “hacemos oración afuera de clínicas abortivas, como Planned Parenthood y otras que son como clínicas públicas”. Ahí rezan el Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia, explicó.

Si bien “caminar por la carretera no es algo sencillo” y “conlleva un riesgo de parte nuestra”, para Alison “la reflexión a esto es que defender una vida lo vale todo”.

“Las vidas que se están perdiendo no es poca cosa, y por lo tanto esta caminata no es poca cosa”, subrayó, pues “podríamos caminar dentro de la ciudad, en una acera más segura, pero hacerlo en la carretera, donde a veces no hay caminos seguros, tiene ecos muy fuertes y por eso estamos haciendo eso”.

La joven mexicana señaló que junto a los jóvenes por la carretera “va la casa rodante y una minivan” y el equipo “se divide en dos” para caminar.

“Nosotros éramos 11 personas, nos dividíamos en 5 y en 6. Y caminábamos la mitad del día una parte y la otra mitad la otra parte: De 6 a 1 caminaba la primera parte y la segunda parte se incorporaba de 1 a 7 de la noche”.

Alison destacó que CrossRoads se traduce, además de cruce de caminos, como “camino de la cruz”

“La palabra CrossRoad es el camino de la cruz, y por tres meses nos invitan a tomar esa cruz, que lleva sacrificio, penitencia, cansancio”, dijo, y precisó que en este caso se unen “simbólicamente a la cruz de Cristo por una causa específica, que es la causa de la vida”.

¿Y cómo vive una joven de 22 años el esfuerzo por defender la vida desde la concepción en Ciudad de México, en la que el aborto se despenalizó hace 10 años?

“Es un reto que enfrento día a día”, señaló Alison, “pues sí vas en contra de una ideología, de una sociedad que ya está establecida. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí no es buscar pertenecer a una sociedad, sino realmente vivir conforme a los valores en los que tú crees”.

“Si algo tengo claro en mi vida es que estoy dispuesta a dar mi vida por esos valores, porque confío y creo que son la verdad y que son lo mejor para todos”, aseguró, y precisó que “buscar que todos tengan la oportunidad de vivir no se contrapone con algunas ideologías”.

“Yo por ser provida no estoy en contra de la mujer, jamás, de hecho soy promujer, y quiero lo mejor para ella al igual que para el bebé”, dijo.

Alison alentó a los jóvenes “que son de mi edad, que estamos viviendo lo mismo” a que “no tengan miedo a ser generosos, en este momento lo único que tenemos es ‘tiempo’”.

“El individualismo te hace cerrarte y no entregarte a los demás”, dijo y por ello alentó a los jóvenes a “darse a los demás”, así como “vivir apasionadamente” y “entregarse a los demás”.

“No hay mejor forma de defender la vida más que viviendo la propia, celebrando la vida, y vivir plenamente es entregarse a los demás, porque no podemos vivir para nosotros”, aseguró.

