Metro de Nueva York reemplaza saludo “damas y caballeros” por uno de género neutral

NUEVA YORK, 21 Nov. 17 / 02:01 pm (ACI).- La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York determinó que los locutores del metro y autobuses abandonen el saludo “damas y caballeros” y lo reemplacen por un lenguaje de “género neutral”.

El cambio de estas palabras fue realizado a principios de noviembre y se dio a conocer través de un boletín que fue enviado a todo el personal de tránsito. El cambio entró en vigencia de forma inmediata.

Ahora, cuando los locutores hacen los anuncios sobre retrasos, desvíos, averías, descarrilamientos, entre otros, deben utilizar términos neutrales como “pasajeros” o “todos”.

“Por favor, no utilices ningún saludo que no sean estos”, indica el boletín de la MTA, según apunta el New York Post.

El boletín también ordena a los conductores que anulen el sistema de mensajes automáticos hasta que el sistema pueda actualizarse. Además, los gerentes y supervisores se encargarán de hacer cumplir la nueva política y que los empleados sigan las nuevas reglas.

“Están tratando de ser políticamente correctos", dijo Anthony Staley, un empleado de la estación y miembro de la Unión Local de Trabajadores del Transporte.

Algunos usuarios de redes sociales se quejaron de las prioridades de la MTA, y preguntaron por qué no se centraban en asuntos más urgentes como retrasos en los trenes y hacinamiento.

“La #MTA no debería enfocarse en un lenguaje amigable con el género. Deberían centrarse en hacer que esos trenes funcionen y hacer que el metro sea seguro”, se quejó un usuario de Twitter.

The #MTA shouldn't b focusing on gender friendly language. They should be focused on getting those trains running & making the Subway safe.