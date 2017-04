Medjugorje tiene un lugar en la Nueva Evangelización, afirma enviado especial del Papa

REDACCIÓN CENTRAL, 05 Abr. 17 / 10:57 am (ACI).- En conferencia de prensa realizada este miércoles 5 de abril, el enviado especial de la Santa Sede, Mons. Henryk Hoser, afirmó que “Medjugorje ya está en la Nueva Evangelización”.

El Prelado, que es Arzobispo-Obispo de Warsawa-Praga en Polonia, fue designado como enviado especial a Medjugorje con un objetivo “exclusivamente pastoral” en febrero de este año.

En la conferencia de prensa transmitida por http://marytv.tv/, el Arzobispo polaco habló en francés, que no es su lengua nativa; y fue interpretado en inglés y croata.

Mons. Hoser afirmó: “Creo que Medjugorje ya está en la Nueva Evangelización. Los números que les he dado prueban eso. La dinámica del crecimiento de peregrinos muestra que las necesidades también crecen”.

Entre los números a los que se refiere están las 610 vocaciones de países como Estados Unidos, Italia y Alemania que han tenido su origen en Medjugorje y los 2,5 millones de peregrinos que llegan a este lugar de Bosnia Herzegovina cada año, según explicó.

“Hay otra cosa importante que es la casa de retiros Domus Pacis. Hay más de mil grupos que han pasado por aquí, con más de 42 mil participantes en los últimos años. Esos ejercicios espirituales transforman a la gente interiormente”, resaltó el Prelado.

Todo esto, dijo, “muestra la intensidad de la vida cristiana en Medjugorje que puede ser aplicada a otros lugares”.

Las “apariciones”

Consultado sobre si considera o no reales las supuestas apariciones de la Virgen en Medjugorje, el Arzobispo dijo que no le compete pronunciarse al respecto.

“No es mi rol hablar sobre si estas apariciones son genuinas o no porque la Iglesia aún no lo ha definido”, explicó Mons. Hoser. Eso, precisó, “es el trabajo de la comisión del Cardenal Ruini”.

El Arzobispo se refirió a la comisión de investigación presidida por el Cardenal italiano Camillo Ruini, conformada por teólogos de distintas nacionalidades que fueron encargados, en marzo de 2010 por el entonces Papa Benedicto XVI, para investigar las supuestas apariciones marianas de Medjugorje.

Mons. Hoser explicó asimismo que “hablo sobre las apariciones porque así se les llama aquí” y comentó que “también espero la decisión final de la comisión y del Papa Francisco”.

“Desafortunadamente no puedo hablar del material de esta comisión porque no ha sido publicado. Puedo hablar con el Cardenal Ruini pero no puedo decir nada”, reiteró el Prelado.

El enviado especial dijo además que como parte de su misión se ha reunido con los videntes “pero no en el sentido profundo porque eso corresponde a la comisión doctrinal presidida por el Cardenal Ruini”.

“Aquí, de acuerdo a los videntes, las apariciones siguen a las personas, y eso genera dificultades para llegar a la decisión final”, agregó.

El Arzobispo también comentó un episodio en su visita en el que conversó con algunos fieles polacos junto a la imagen de la Virgen que está en la cima de una colina en Medjugorje.

El Prelado dijo que efectivamente lo hizo, pero precisó que “allí encontré a un grupo de peregrinos polacos y conversamos un poco sobre la devoción mariana. Yo no los lideré como dijeron algunos medios”.

