Médicos rechazan legalización del aborto en El Salvador

REDACCIÓN CENTRAL, 07 Abr. 17 / 01:14 pm (ACI).- La asociación Médicos por la Vida de El Salvador expresó su rechazo al proyecto de ley que busca legalizar el aborto en el país.

En un comunicado firmado por decenas de médicos salvadoreños, la asociación aseguró que “somos agentes de la vida y no embajadores de la muerte”, y precisaron que “el aborto provocado no debe permitirse por razones, económicas, ni por condiciones de salud del feto o de la madre, motivos sociales o de violencia contra la mujer”, porque “la vida del ser humano es inviolable y no es negociable”.

El 11 de octubre de 2016, la entonces presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Lorena Peña, del FMLN, presentó un proyecto de ley que busca que el aborto “no sea punible” en casos en que “corre riesgo la vida de la madre, es decir, cuando puede morir, así como cuando este es producto de la trata de personas, niñas violadas, y cuando es inviable la vida del feto”.

Los médicos salvadoreños recordaron que “el conocimiento científico define que el inicio de la vida humana se da en el momento de la concepción”, que es el instante de la “fecundación del óvulo por el espermatozoide”.

“Este es un hecho irrefutable, puesto que la Genética y la Embriología demuestran que en el instante de la fecundación se genera un nuevo ser humano”, indicaron.

El aborto en El Salvador está completamente prohibido, y la Constitución vigente en el país reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

En declaraciones para ACI Prensa, el Dr. Mauricio Velado, cardiólogo pediatra y uno de los firmantes de la declaración, advirtió que “el error más grave en que puede caer un ser humano ante una injusticia es ser pasivo e indiferente, en este caso ante las presiones de algunos grupos minoritarios para legalizar el asesinato de inocentes niños”.

El Dr. Velado señaló que los grupos que promueven el aborto usan “el falso pretexto de proteger a la mujer embarazada en riesgo de vida por alguna enfermedad grave”.

“Estas situaciones, como todos los médicos sabemos, son raras y cuando se dan, los avances de las ciencias médicas permiten hoy día un manejo adecuado de los problemas, que la mayor parte de veces culmina afortunadamente salvaguardando las vidas tanto de la madre como del hijo”.

El Dr. Velado advirtió que “en ningún caso podemos afirmar que asesinar el hijo de una madre dentro de su vientre puede curar alguna enfermedad de ésta, o mucho menos aliviar la pena y el trauma psicológico de una violación. Por el contrario, científicamente están suficientemente documentadas las graves consecuencias emocionales de las madres que abortan”.

Por su parte, el Dr. Ricardo Olmedo, ortopeda que también firmó el comunicado, dijo que “con mucho orgullo puedo decir que El Salvador es un país que tiene la dicha de llevar el nombre del Divino Salvador, y esa es la lucha que los médicos tenemos día a día, la de intentar salvaguardar la salud y la vida de nuestros pacientes”.

“Por esta razón, es que hemos decidido pronunciarnos para hacerle ver a la sociedad y a nuestros políticos, el grave error que se cometería si se llegara a aprobar el aborto y despenalizar la práctica del mismo utilizando argumentos falaces, contradiciendo todas las esferas humanitarias y éticas, así como los principios religiosos y morales de la gran mayoría de la población”.

El Dr. Olmedo indicó que de legalizar el aborto en El Salvador, los médicos se convertirían “en crueles verdugos de los hermanos salvadoreños más vulnerables, los no nacidos”.

La Presidenta de la plataforma salvadoreña VIDA SV, Sara Larín, dijo a ACI Prensa que “la semana pasada se discutió la ley del aborto libre en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador y su Presidente, Mario Tenorio, del partido GANA dictaminó postergar por un mes la discusión para votar a favor o en contra de que el proyecto de ley pase a discutirse en el pleno legislativo”.

“Al hacerlo, manifestó que no estaba dispuesto a escuchar más opiniones externas en torno al tema, lo que se traduce a decir que se limitará a escuchar las propuestas de las organizaciones abortistas, excluyendo indiscriminadamente a las organizaciones provida que representamos a la mayoría de la población”, criticó.

Para Larín, resulta incomprensible “la incongruencia entre el discurso y los actos de los diputados miembros del partido GANA”.

“Mientras el Presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos de GANA, públicamente en sus redes sociales dice que su partido es ‘provida’ y contrario al aborto, al mismo tiempo el diputado Mario Tenorio beneficia a las organizaciones pro-aborto postergando más la decisión de archivar el proyecto de ley”.

La Presidenta de VIDA SV lamentó que los parlamentarios “se mantengan abiertos a debatir si nuestro país estará dispuesto o no a seguir matando seres humanos inocentes”, en medio de las noticias que califican a El Salvador “como la capital de asesinatos en el mundo”.

