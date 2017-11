Médicos dijeron que esta bebé prematura no sobreviviría: La oración la salvó

RÍO DE JANEIRO, 27 Nov. 17 / 08:13 pm (ACI).- En el marco del debate sobre la despenalización del aborto en Brasil, recientemente los usuarios de las redes sociales compartieron la historia de una bebé prematura que los médicos consideraban que no sobreviviría, pero el poder de la oración la salvó.

El testimonio de la bebé Márcia fue compartido en Facebook por el diputado católico brasileño Flávio Augusto da Silva, conocido como “Flavinho”, luego de que Rosemeire Furquim, la abuela de la niña, le enviara la historia.

Rosemeire narró que su hija de 17 años tenía cinco meses y medio de embarazo cuando sufrió un repentino sangrado al llegar a la universidad en São Paulo donde estudiaba fisioterapia.

De camino al Hospital Regional de Sorocaba, la joven llamó por teléfono a su madre y le dijo llorando que “estaba perdiendo al bebé”.

Mientras se dirigía al hospital en compañía del padre de la niña, Rosemeire indicó que “yo rezaba sin parar, porque ya amaba a esa criatura como si fuera mi hija”.

Antes de la cesárea, los médicos “dijeron que la bebé no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir porque no tenía formados ni los pulmones ni el sistema digestivo”. Sin embargo, “la niña no murió después del parto”.

Rosemeire indicó que Márcia fue ingresada en la Unidad Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Recordó que la bebé “nació con 640 gramos” y su cabeza “era tan pequeña que parecía un limón. Sus pies parecían los pies de un ratón, bien largos, y solo había hueso. Cabía en la palma de la mano. Los huesos de la caja torácica parecían palitos de fósforo”.

“Pasaban los días y la bebé no fallecía. Los médicos consolaban a mi hija y decían que era cuestión de tiempo para que la niña muriera. Ella tuvo tres paros cardíacos y dos infecciones hospitalarias ¡pero aun así sobrevivía!”, comentó.

“Un día, una doctora se conmovió mucho con el sufrimiento de mi hija. La abrazó y le dijo que entregara a la criatura a Dios, porque en el caso de que sobreviviera tendría secuelas innumerables: no caminaría, sería ciega y quedaría en estado vegetativo toda su vida. Mi hija respondió llorando que ella quería a la bebé de la forma en la que Dios quisiera”, prosiguió.

El cordón umbilical de la niña cayó a los 12 días de nacida y Rosemeire lo enterró en un árbol frente a una imagen de la Virgen que estaba en la sede de la comunidad católica Canção Nova, en la Cachoeira Paulista. En ese momento “consagré a Márcia a la Madre de Dios”.

Rosemeire señaló que además de sus oraciones, también ayunó por la salvación de su nieta.

Un día escuchó en la televisión una prédica de “Flavinho”, que también es misionero de Canção Nova: “Una persona estaba pidiendo a Dios por la sanación de una bebé internada en la UCIN y afirmó que en aquel momento Dios la estaba curando y que Él se había llevado todas las secuelas físicas que ella tendría”.

Diez minutos después, su hija la llamó para contarle que Márcia “había comenzado a respirar por sí sola, apenas con la ayuda de la ventilación de la incubadora”.

Unas horas después, los médicos lograron darle leche por primera vez a la bebé y luego ella pudo orinar, “lo que comprobaba que se había formado el sistema digestivo también”.

Los doctores también hicieron que la niña tuviera contacto físico con su madre “para que ganara peso, porque sintiendo el calor de su mamá, ella crecía ¡Y fue así hasta que llegó el día en que le dieron de alta en el hospital y ya pesaba un kilo y 800 gramos!”.

Durante los siguientes ocho años, los médicos examinaron a Márcia para identificar las secuelas físicas, pero “no encontraron nada” y ella “recibió el alta médica para llevar una vida totalmente normal”.

“Cada vez que la miro, veo el poder de Dios, porque ella era considerada un aborto y ese aborto sobrevivió para dar testimonio del poder de Dios”, expresó Rosemeire en el testimonio.

La abuela de Márcia dijo a ACI Digital –agencia en portugués del Grupo ACI– que actualmente la niña tiene 13 años y que en la próxima Pascua recibirá el sacramento de la confirmación.

Rosemeire comentó que un día sintió el deseo de compartir la historia de Márcia a Flavinho y que “no sabía” que él estaba involucrado en el proyecto de ley para prohibir el aborto, que es legal en el país para los tres primeros meses de embarazo desde el 2016. La norma actualmente se discute en la Cámara de Diputados.

Ella aseguró que esa coincidencia “fue providencia divina” y destacó que le sorprendió la acogida positiva de su testimonio en las redes sociales.

Traducido y adaptado por María Ximena Rondón. Publicado originalmente en ACI Digital.

