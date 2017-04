MCL: El problema no es la Ley de Ajuste Cubano, sino la dictadura que genera este éxodo

LA HABANA, 25 Ene. 17 / 10:27 pm (ACI).- El representante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), en Costa Rica, Michel Céspedes Rodríguez, señaló que una esperanza para los cubanos varados tras la derogación de la Ley de Ajuste Cubano puede radicar en ser aceptados por los países donde se encuentran; sin embargo, recordó que el problema no es la vigencia o no de la política de pies secos/pies mojados, sino la dictadura que empuja a huir de la isla.

En declaraciones publicadas este miércoles por el Informativo JBS, en San José (Costa Rica), Céspedes abordó la situación que enfrentan un número no determinado de cubanos varados en diversos países de América Latina, y cuyo objetivo de ingresar a Estados Unidos no podrá cumplirse luego que Barack Obama derogó la Ley de Ajuste Cubano el pasado 12 de enero.

“Yo pienso que el problema, en realidad, no es la Ley de Ajuste Cubano, no es la modificación de la ley, ni es la ley ‘pies secos, pies mojados’ (…) el problema fundamental es por qué la gente huye, por qué la gente se va, por qué la gente escapa”, expresó.

Céspedes señaló que ahora la situación de los emigrantes es compleja. “Ojalá, los países puedan darle acogida a estos ciudadanos cubanos que están en medio de estas travesías y puedan, quizás, ofrecerles algunas garantías sociales, para que estos cubanos puedan formar parte de estas sociedades donde, ahorita, ellos están”, indicó.

Sin embargo, señaló que “el problema fundamental” de por qué los cubanos dejan la isla “es que en Cuba existe una dictadura, en Cuba existe una tiranía donde no hay una luz que la gente pueda ver, para hacer sus proyectos personales y donde la gente nace, crece, pero no se desarrolla”.

“Entonces, el problema no son las leyes externas –que, al final, pueden o no incentivar a que la gente salga de Cuba–. El problema es lo que existe en Cuba, propiamente”, y donde la que domina “es una junta económico-militar, no es una persona”, expresó.

“Raúl Castro domina el país, con una junta económico-militar que es la que está al frente de todas las tomas de decisiones que se hacen en Cuba”, añadió.

En Cuba, “hay un poder que es el que induce a que se hagan las cosas, y hay otro poder que es el poder que ejecuta las cosas, y, entonces, es un engranaje bien establecido”, reafirmó.

“Es un sistema complicado, muy cerrado”, dijo Céspedes, quien advirtió que mientras la comunidad internacional se abrió a Cuba –como exhortó San Juan Pablo II en 1998–, “Cuba no se abrió al mundo, porque ellos mantienen, férreamente, la tiranía (…) no quieren dar ningún espacio”.

El 12 de enero el gobierno de Barack Obama anunció oficialmente el fin de la política de pies secos/pies mojados, que permitía a los inmigrantes cubanos que tocaban territorio estadounidense –pies secos– quedarse en el país y obtener luego de un año la residencia permanente. Aquellos cubanos que eran interceptados en el mar –pies mojados–, eran devueltos a la isla.

Esta política fue promulgada en 1995 por Bill Clinton y modificó la Ley de Ajuste Cubano de 1966 que permitía quedarse en Estados Unidos también a los inmigrantes cubanos que eran detenidos en el mar.

A partir de su derogación, los cubanos que quieran emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, serán devueltos a Cuba.

