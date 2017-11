Más de 100 parejas dejan la convivencia y se casan por la Iglesia en Paraguay

ASUNCION, 21 Nov. 17 / 10:20 am (ACI).- Ciento once parejas que convivían desde meses hasta varios años, y no tenían los recursos económicos, recibieron el sacramento del matrimonio en la Catedral de Asunción en Paraguay.

El miércoles 15 de noviembre, los novios dieron el sí, apoyados por la Fundación Santa Librada, que en trabajo conjunto con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la “Comunidad de Familias Misioneras de Cristo” realizaron las jornadas espirituales de preparación para los novios.

Hijos y familiares de las parejas, junto a los padrinos de matrimonio, participaron de la Santa Misa celebrada por el P. Oscar González, Vicario General de la Arquidiócesis, junto a 16 sacerdotes y diáconos.

En estos momentos 111 parejas contraen matrimonio en la Catedral, a través del proyecto Ikatu de Fundación Santa Librada y Retail. Mucha emoción de las familias! Video de @Sindulblack @News_CC pic.twitter.com/tVp9uV0zFu — Hugo Vigray #27025 (@HugoVigray) November 15, 2017

Las parejas provenían de 18 parroquias ubicadas en Itá, Itaguá, Yaguarón, Ypacaraí, Villa Elisa, Ñemby, San Antonio, Ypané, Limpio, San Lorenzo, Capiatá y Catedral.

Las 111 parejas recibieron cada semana la formación espiritual y el acompañamiento psicológico, para “profundizar en la importancia de contraer matrimonio y sobre todo de hacerlo ante Dios, recibir el sacramento matrimonial, fundamental en la construcción y solidificación de la familia”, dijo un matrimonio guía al Semanario Encuentro.

De acuerdo a la agencia EFE, la Empresa Retail, en la que trabajan la mayoría de los recién casados, fue la que financió los trajes, la peluquería, el maquillaje y el traslado.

Al finalizar la ceremonia religiosa, los matrimonios celebraron su unión con una fiesta en el salón Benedicto XVI del ex Seminario Metropolitano.

La boda multitudinaria se dio en el marco de los 50 años de aniversario de la Fundación Santa Librada, institución ejecutora de las acciones de responsabilidad social de las empresas que conforman el Grupo Vierci y nace como una respuesta al deseo de compartir los dones recibidos con los más necesitados.

El Programa Ikatu, al que accedieron las 111 parejas, es uno de los pilares más importantes de la Fundación Santa Librada que contribuye a la disminución de la pobreza extrema de las zonas vulnerables del país y se enfoca principalmente, en la formación espiritual y profesional de las personas.

También te puede interesar: