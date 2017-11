Martín Valverde comienza gira por España para presentar “Canciones Vivas 2”

MADRID, 29 Nov. 17 / 10:01 am (ACI).- El cantautor Martín Valverde visita España en su gira titulada “Canciones Vivas 2”, con conciertos benéficos a favor de Cáritas en las ciudades de Madrid, Sevilla, Valencia y Soria.

Una gira que ha preparado con gran ilusión por “las numerosas y profundas amistades” que tiene en este país.

Según declaró a ACI Prensa, con esta serie de conciertos pretende “apoyar a toda esa gente que están haciendo mucho con la fe, tantos proyectos, ayudas. Nosotros queremos ser ayuda idónea y poner nuestro pedacito en la red para sacar más pescados”.

Valverde explicó que la preparación de sus conciertos comienza mucho antes de saber la ciudad en la que actuarán. “Le pedimos al Espíritu Santo que nos ‘sople’ dónde quiere que vayamos y nos ponemos en sus manos porque sabemos que todo depende de él”, afirmó.

Sus conciertos en España pasan por Boadilla del Monte, en Madrid el 30 de noviembre; Sevilla y Valencia el 1 y 2 de diciembre y Soria el 5 de diciembre. Son conciertos benéficos a favor de Cáritas y de diversas obras sociales de la Iglesia.

Valverde relató que en sus conciertos suele ponerse en manos de Dios y esto “ayuda mucho porque si no es todo: corre, cámbiate, sal al escenario y canta. Y quisiera tener el tiempo de concentración pero no se puede siempre. Aun sabiendo que las cosas van contrarreloj, Dios tiene el tiempo medido y perfecto. Me preparo siempre con la riquezas de los sacramentos de la Iglesia, sabiendo que somos parte de un proyecto y pidiéndole al Señor que nos permita ser y hacer nuestra parte en ese proyecto”.

A pesar de que uno de sus mayores éxitos ha sido la canción “Nadie como yo”, Martín Valverde asegura que es su “abanderada”, pero no su preferida.

“Todas mis canciones son mis hijas, pero hay tres que salen por encima de las demás, que incluso me encuentro yo mismo silbándolas sin darme cuenta. Mis preferidas son ‘Cuando llegue a viejo’, ‘Qué rápido’ y ‘Cuando débil soy’, que ha sido sin duda, mi canción este año”, precisa.

Martín Valverde y su familia sufrieron un grave accidente de coche en marzo de 2017. Miles de personas se unieron en oración por él, su esposa y su hijo, gravemente heridos, por eso el cantautor agradeció “de todo corazón a todos los que nos apoyaron con su oración de intercesión y buen deseo frente a Dios”.

Además de esta gira también tiene previsto publicar varios libros titulados “Un día a la vez”, que contiene un versículo de la Biblia o un pensamiento para cada día, y otro titulado como su canción, “Nadie te amará como yo” que relata “cómo el amor se hizo canción”.

Valverde también asegura que se encuentra en la cuenta regresiva para celebrar en menos de tres años el 30° aniversario de la canción “Nadie te ama como yo” y el 40° aniversario de su apostolado.

“Son grandes jubileos y en ellos hay alegría y queremos que se celebren con mucha gana, mucha fiesta y mucha música de alegría”, pero sobre todo “dando muchas gracias porque Dios nos permitió hacer lo que nos gusta y hacerlo además para Él”.

