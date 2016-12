Manifestantes derriban estrella satánica que ateos instalaron cerca de un pesebre

ROMA, 23 Dic. 16 / 06:19 pm (ACI).- Un grupo de personas decidió derribar una estrella satánica de 136 kilos que fue instalada cerca de un Nacimiento por una organización atea en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos.

Protestors damage satanic pentagram erected next to Nativity scene https://t.co/dsVEoRtOcO pic.twitter.com/yCqAkjAnlH — Catholic Herald (@CatholicHerald) 23 de diciembre de 2016

El símbolo satánico de 3 metros es obra del ateo Preston Smith y fue instalada a principios de diciembre en Sanborn Square a 6 metros de un pesebre. Detrás de la estrella de cinco puntas había un cartel con referencias a los Saturnales, la fiesta pagana del Imperio Romano en honor a Saturno y que fue reemplazada por la Navidad el 25 de diciembre, cuando se celebraba el nacimiento del nuevo período de luz, o nacimiento del Sol Invictus.

Sin embargo, por las huellas de neumáticos que se hallaron, un grupo de personas habría usado un vehículo para tirar abajo la estrella.

Smith afirma que no cree ni en Dios ni en Satanás, pero que usando un símbolo asociado a la adoración al diablo se puede expresar que las manifestaciones religiosas no tienen lugar en una propiedad pública porque hacen que los no creyentes se sientan “como ciudadanos de segunda categoría”.

“Estamos aquí para denunciar la hipocresía cristiana y el sesgo teísta en las arenas públicas financiadas por los contribuyentes, mientras abogamos por la separación de la Iglesia y el estado", dijo a AP.

"Nuestro objetivo final es regresar el gobierno a su punto de vista la postura neutral para que cuando un ateo pasea por el parque no seamos asaltados por una mitología de la Edad del Bronce", indicó.

Esto fue rechazado por un grupo de líderes religiosos, entre rabinos, cristianos y el presidente de la mezquita local. Advirtieron que “el uso de símbolos satánicos es ofensivo y dañino para el bien de nuestra comunidad”.

Además, dijeron que “encontramos en esto una manera vergonzosa e hipócrita de defender la libertad de religión”.

