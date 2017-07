Madre de Charlie Gard agradece intervención del Papa Francisco para salvar a su bebé

LONDRES, 10 Jul. 17 / 12:40 pm (ACI).- Connie Yates, madre del bebé Charlie Gard, agradeció la intervención del Papa Francisco, así como del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para salvar la vida de su bebé.

Este lunes 10 de julio, durante un programa radial en BBC Radio 4, Yates dijo que la atención mediática atraída tras los comentarios del Obispo de Roma y del Presidente de los Estados Unidos convirtió la lucha por la supervivencia de su hijo Charlie Gard en una “cuestión internacional”.

Luego, al ser preguntada sobre si estas intervenciones habían “hecho toda la diferencia”, Yates respondió que habían “salvado su vida hasta ahora”.

Charlie, actualmente de 10 meses, ha sido diagnosticado con el síndrome de agotamiento mitocondrial, una rara enfermedad genética que padecen muy pocos niños en el mundo.

El mal causa debilidad muscular progresiva y puede causar la muerte en el primer año de vida.

El 30 de junio, día en que debía desconectarse al bebé del equipo que lo ayuda a vivir, el Papa publicó en Twitter un mensaje a favor de la defensa de la vida, especialmente “cuando está herido por la enfermedad”, pues “es un deber de amor que Dios confía a todos”.

To defend human life, above all when it is wounded by illness, is a duty of love that God entrusts to all.

Además, según una declaración del 2 de julio del portavoz del Vaticano, Greg Burke, “el Santo Padre sigue con afecto y emoción la historia de Charlie Gard y expresa su cercanía con sus padres”.

“Él ora por ellos, deseando que su deseo de acompañar y cuidar a su propio hijo hasta el final sea respetado”, añadió.

Un día después, 3 de julio, el Hospital pediátrico Bambino Gesú de Roma, el llamado “Hospital del Papa”, ofreció acoger en sus instalaciones al pequeño Charlie, sin embargo, el hospital británico Great Ormond Hospital, donde se encuentre el bebé, dijo que se había negado a esta transferencia por razones legales.

Ese mismo día, Donald Trump escribió en Twitter que “si podemos ayudar al pequeño Charlie Gard, como por nuestros amigos en U.K. y el Papa, estaríamos encantados de hacerlo”.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.