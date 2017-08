Luchó para que no apliquen eutanasia a su esposa y hoy son padres de una niña

LONDRES, 01 Ago. 17 / 05:28 pm (ACI).- Alexander Way decidió no dar el permiso para que desconecten el soporte vital de su esposa, que había quedado en coma debido a una grave enfermedad, y 6 años más tarde ella tuvo una recuperación asombrosa que le permitió salir embarazada y ser madre de una niña.

Beatrice, hoy de 42 años y de nacionalidad inglesa, sufrió un accidente cerebrovascular y un ataque al corazón en 2011 debido a un defecto cardíaco llamado cardiomiopatía hipertrófica congénita.

Husband refuses to switch off wife's life-support - and now she's given birthhttps://t.co/8tQ6kVvsW7 pic.twitter.com/u9yA6Bzr8F — Daily Mirror (@DailyMirror) 30 de julio de 2017

Un neurocirujano extrajo el 40% de su cráneo en un procedimiento de emergencia después de una apoplejía que causó que su cerebro se inflamara.

Sin embargo, Alexander relató que tuvo que pasar momentos difíciles en los que estuvo “aturdido y enojado” y sintió que estaban terminando con la vida de su esposa “sin considerar el tratamiento adicional”.

"Yo estaba convencido de que se podía hacer más. Sin embargo, los doctores insistieron en que Beatriz tenía muy poca respuesta cerebral y que no había manera de que pudiera mejorar. Si ella se despertaba del todo, apenas respondería. También quedaría ciega. Muchas palabras fueron intercambiadas, en términos inequívocos les dije: ‘¡No apaguen la vida de mi esposa!’”, añadió.

Los médicos hicieron caso a sus protestas y Beatrice fue trasladada a una unidad de neurocirugía para ser tratada por cirujanos especializados en cerebro. Sin embargo, dos días después entró en

coma.

Alexander, de 44 años, quedó conmocionado cuando los médicos le pidieron que aceptara la eutanasia para su esposa debido a la complicación de la enfermedad. “La petición fue seguida por un pedido para considerar la donación de sus órganos”, recordó.

Su esposo se negó y los médicos aceptaron realizar una cirugía que resultó exitosa. Beatrice, luego de recuperarse, aseguró que estaba “muy agradecida con Alexander por interpelar a los médicos que pensaban que su vida había terminado”. “Me salvó la vida”, expresó.

“Mostré todas las señales de un derrame cerebral y él me sostuvo y me consoló hasta que llegaron los paramédicos de la ambulancia y me llevaron al hospital”, continuó.

En declaraciones a The Daily Mirror Alexander afirmó: “No tengo ninguna duda de que la oración nos mantuvo en nuestros días más oscuros. Fue tan importante para nosotros a lo largo de todo. Estoy verdaderamente bendecido por tener a Beatrice y Rosemary. Debemos el milagro de la supervivencia a Dios. Rosemary es, para nosotros, un testigo vivo del poder de la oración”.

Luego de recuperarse Beatrice dio a luz a su pequeña hija Rosemary en junio de 2016, a pesar de que varios médicos estuvieron en contra del embarazo. Alexander recordó el momento en que los doctores del Hospital Princess Alexandra en Harlow (Inglaterra), le dijeron que pensaban que Beatrice no lo lograría.

La historia de Alexander y Beatrice Way se hizo conocida luego de que la esposa escribiera y enviara una foto de su bebé al neurocirujano que la trató y luego salvó, Ian Hu Liang Low.

“Se ha convertido en una bebé hermosa y saludable. Cada día es un recordatorio de los afortunados que somos”, concluyó.

