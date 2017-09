Los impactantes testimonios de sacerdotes que vivieron el atentado del 11 de septiembre

REDACCIÓN CENTRAL, 11 Sep. 17 / 09:00 pm (ACI).- Dos sacerdotes que hace 16 años vivieron la tragedia ocurrida tras el ataque terrorista de Al Qaeda contra el World Trade Center de Nueva York (Estados Unidos), decidieron relatar la difícil situación que les tocó vivir.

El 11 de septiembre de 2001 dos aviones destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York y hubo un total de 3.016 muertos y más de 6.000 heridos.

En declaraciones a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI –el P. Kevin Madigan contó que en el año 2001 trabajaba como párroco de la iglesia de San Pedro, y que las Torres Gemelas estaban aproximadamente a una cuadra de distancia.

La parroquia recibía todos los días a muchos feligreses, pero luego del atentado “la comunidad ya no estaba allí porque fue como perder una aldea de 40 mil personas que están al lado”.

El 11 de septiembre, el P. Madigan estaba en la calle cuando escuchó el choque del primer avión contra las torres. Recordó haberse dirigido al lugar y llevó consigo “los aceites para ungirlos a los moribundos.

El presbítero dijo que “no sabía qué estaba sucediendo” y se dio cuenta de que en la zona “muchas personas habían logrado salir con vida o estaban muertas”.

Tras la segunda explosión sintió que una rueda de avión pasó sobre su cabeza. Decidió regresar a la parroquia para evacuar a la gente y luego salir a calle. Entonces, vio que las torres se derrumbaban y se refugió en una estación de metro.

Después, el P. Madigan fue al hospital para hacerse un chequeo médico y, cuando regresó a la parroquia de San Pedro, vio que los bomberos habían depositado 30 cadáveres que lograron recuperar de entre los escombros.

Uno de ellos era el P. Mychal Judge, el capellán del Departamento de Bomberos de Nueva York.

El P. Christopher Keenan, un sacerdote franciscano, contó a CNA que el P. Judge era su amigo y que los frailes eran vecinos de la estación de bomberos.

Recordó que el 11 de septiembre vio el atentado terrorista en la televisión y decidió ayudar en el hospital de San Vicente, el centro de salud más cercano de la zona del desastre. Allí se encargó de llamar a los familiares de los heridos que recibieron atención médica.

Al terminar su labor fue a la estación de bomberos para visitar al P. Judge, porque no tenía noticias suyas. Cuando llegó le “dijeron que su cadáver estaba en la parte trasera de la estación”. Ese día el P. Keenan rezó ante el cuerpo de su amigo.

El presbítero expresó que “el cuerpo de Mychal fue uno de los pocos que estaba intacto, reconocible y visible” ya que el resto de los cadáveres estaban “vaporizados, pulverizados y quemados”.

El P. Keenan dijo a CNA que antes del atentado, su amigo presentía que iba a morir y que incluso le dijo: “Sabes, Chrissy, el Señor vendrá por mí”.

Contó que ese día el P. Judge se encontraba en el vestíbulo de una de las Torres Gemelas junto con un escuadrón de bomberos y dos franceses que estaban grabando un documental.

Cuando uno de los edificios se derrumbó, los escombros cayeron sobre el P. Judge y este murió casi instantáneamente. Su cuerpo fue recuperado y depositado en la iglesia de San Pedro. Este sacerdote fue reconocido como la víctima número 0001.

