Lobby gay ataca violentamente a #ElBusDeLaLibertad de HazteOir.org en Nueva York

MADRID, 24 Mar. 17 / 09:40 am (ACI/Actuall).- Esta jueves se presentaba en Nueva York el #FreeSpeechBus de CitizenGO, la plataforma de participación internacional lanzada en 2013 por HazteOir.org. Este autobús cuenta con el apoyo de dos importantes plataformas civiles estadounidenses en defensa de la familia: la National Organization for Marriage y la International Organization for the Family.

Lamentablemente, y como ha ocurrido en España, esta iniciativa pacífica, que reclama respeto a la libertad de expresión y “respeto para todos”, se ha topado con la violencia y la intolerancia de quienes desean imponer la ideología de género a toda la sociedad.

Este pasado jueves a primera hora de la tarde en Nueva York, radicales LGTB han atacado el bus, rayándole la carrocería, rompiéndole el parabrisas con un bate de béisbol y haciendo pintadas por todo el vehículo. Gregory Mertz, director de campañas de CitizenGO en EEUU, publicó un vídeo en directo en la página de Facebook de esta plataforma, mostrando imágenes del autobús tras el ataque.

Mertz señala que un individuo rompió el cristal delantero del bus con un bate de béisbol. La Policía Metropolitana de Nueva York se ha presentado en el lugar tras el ataque, que ha ocurrido cerca de la sede de las Naciones Unidas, donde Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, ofreció una conferencia de prensa.

Desde la organización señalan lo siguiente: “Los agujeros de las ventanas laterales fueron hechos con un martillo. La ventana frontal fue rota con un bate de béisbol”. Ocurrió en torno a las 4 pm hora local, muy cerca del edificio de la ONU. Fueron tres hombres, uno con el pelo a colores”. Señalan, además, que la Policía vino después, “buscando en los edificios y negocios de los alrededores grabaciones de las cámaras”.

CitizenGO ha presentado una denuncia por este ataque, y apunta que “los oficiales de Policía se mostraron muy preocupados, e intentando encontrar a los violentos agresores”. Espero que les cojan y paguen por lo que han hecho.

Publicado originalmente en Actuall.

También te puede interesar: