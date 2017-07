Lobby gay ataca sede de HazteOir.org en España

MADRID, 01 Jul. 17 / 10:48 am (ACI).- El lobby gay atacó la madrugada del 1 de julio la sede de la plataforma defensora de la familia HazteOir.org en Madrid, España, realizando diversas pintas en el mismo día en que la capital española acoge la “Manifestación Mundial del Orgullo 2017”, a favor del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

"Contra la transfobia acción directa”, escribieron con pintura en uno de los vidrios de la oficina de HazteOir.org.

Hoy unos radicales del #OrgulloLGTBI han atacado la sede de @hazteoir. Acabamos de denunciar los hechos y pedir protección a la @policia pic.twitter.com/5TPMgt9btu — Ignacio Arsuaga (@iarsuaga) 1 de julio de 2017

Ignacio Arsuaga, Presidente de HazteOir.org, indicó a través de su cuenta en Twitter que han denunciado el ataque ante la Policía Nacional y han solicitado protección.

En declaraciones recogidas por Actuall, Arsuaga señaló que “nuestra sede ha sido atacada por grupos de radicales que entendemos tienen relación con la Marcha del Orgullo Gay que se celebra esta tarde en Madrid”.

“Les recordamos la oleada de odio contra HazteOir.org que se levantó a raíz de las condenas e insultos a #ElAutobúsDeLaLibertad por parte de miembros de la clase política y de periodistas”, señaló.

Desde febrero de este año, HazteOir.org puso en marcha un autobús con el lema ““Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.

El vehículo causó controversia en España, fue censurado, multado e incluso recibió amenazas y ataques de colectivos homosexuales. HazteOir.org fue también víctima de un ataque de piratas informáticos, debido a su campaña contra la ideología de género.

El Presidente de HazteOir.org lamentó que “los grupos violentos azuzados por los colectivos homosexuales y el ‘establishment’ no son capaces de pensar por sí mismos y darse cuenta de que la campaña de HazteOir.org no es una campaña homófoba, ni tránsfoba, ni nada que se le parezca; no va contra nadie”.

“Solo pretendemos sensibilizar a la sociedad sobre la imposición de ideología de género en las aulas”, explicó.

Arsuaga señaló que España es “un país democrático con libertad de expresión y una Constitución que nos ampara en esta demanda, pero parece que algunos no lo quieren entender”.

