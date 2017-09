Lo que debes saber sobre el religioso acusado de abusos en Chile “trasladado” a Perú

SANTIAGO, 04 Sep. 17 / 07:21 pm (ACI).- Desde hace unos días circula la noticia de un religioso que, habiendo sido acusado de abusos sexuales en Chile contra 14 menores, hecho que admitió hace algunos años, fue trasladado a Perú. En esta nota ACI Prensa explica todo lo relacionado a este lamentable caso.

Hermano marista es acusado de abusar sexualmente de al menos 14 menores en tres colegios https://t.co/Fy2LawWaZW pic.twitter.com/ffYYm8rqoj — Emol.com (@Emol) 29 de agosto de 2017

Abel Pérez Ruiz es un religioso marista de 70 años que en 2010 confesó haber cometido diversos abusos sexuales entre 1970 y 2008, pese a lo cual no fue separado de la congregación.

En un comunicado, la congregación informó que el religioso “había confesado, con anterioridad, al Hno. Provincial, Superior de la Congregación en Chile, Bolivia y Perú, la ejecución de estos actos abusivos repudiables para nuestra misión”.

“A partir de ese día se le sacó inmediatamente de los colegios, siendo relegado a cumplir labores estrictamente administrativas, alejado totalmente de toda relación con niños, niñas y adolescentes”, explicaron los maristas.

Los abusos perpetrados contra 14 menores ocurrieron cuando Pérez servía en el Instituto Alonso de Ercilla y en el Colegio Marcelino Champagnat de la capital chilena.

Sobre el caso, el vocero de los maristas de Chile y Delegado Provincial para la Protección de Menores de la congregación, el hermano Mariano Varona, dijo el 29 de agosto que “Abel Pérez tiene todo el respeto a pesar de lo que ha hecho”.

Consultado en una entrevista a CNN Chile sobre si el responsable será expulsado de la institución, Varona afirmó que “uno tiene que tener misericordia con el agresor”

Varona, que admitió que Pérez fue trasladado a Perú pese a sus delitos, llegó incluso a decir que si Abel Pérez tuviese que ir a la cárcel, seguiría siendo hermano marista.

Las declaraciones de Varona provocaron malestar en la opinión pública, por lo que el Representante del Provincial para la Misión del Sector Chile, Ernesto Reyes, aclaró en el mismo medio que “nuestro foco son las víctimas, ellos son nuestro norte”.

“Ha sido un mazazo de dolor y un error que ha asumido la congregación (...) buscamos perdón, justicia y, fundamentalmente, reparación”, dijo Reyes.

Sin embargo, Reyes no quiso opinar sobre lo dicho por Varona respecto a Abel Pérez.

La congregación también informó que recientemente han decidido “interponer acciones legales contra el responsable de esta situación que ha afectado directamente a nuestros exalumnos, que son el fruto de nuestra formación valórica y académica”, lo que sucedió el 28 de agosto, siete años después de conocidos los casos de abusos.

Un encargado de prensa de los maristas informó este 4 de septiembre a ACI Prensa que Abel Pérez, que se encontraba viviendo en Perú, por razones que la congregación no ha dado a conocer, "ya está de regreso en Chile para ponerse a disposición de la fiscalía".

Iglesia en Chile critica tardanza incomprensible de los maristas

En otra entrevista concedida al diario La Tercera, el hermano Mariano Varona explicó que en los años en los que ocurrieron los abusos “no estaba claro cómo proceder”.

“Nosotros consultamos a dos personas autorizadas y ellas nos recomendaron que si las víctimas no denunciaban, nosotros no interpusiésemos nada. Según eso procedimos. A posteriori, nos dimos cuenta de que la actuación no fue la correcta y hemos pedido perdón”, dijo el vocero.

Ante rente a esto, el Presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos del Episcopado Chileno, Mons. Alejandro Goic, criticó la “tardanza incomprensible” de los hermanos maristas en denunciar los abusos del religioso.

“No me corresponde a mí, como Obispo, que desconozco la información cabal sobre este caso particular, afirmar o negar que la actuación de la autoridad haya sido un error. Pero admito que causa extrañeza conocer una actitud tan decidida con una tardanza tan incomprensible”, dijo Mons. Goic, según indica el diario La Tercera.

El Obispo sostuvo que “como nos han recordado los últimos dos Papas, la demora en hacer justicia agrava el daño inmenso que, por sí mismo, constituye todo abuso contra menores de edad”.

“Más allá de la impresión que demos, nuestra misión es proteger, cuidar, dignificar. El cumplimiento de la misión que nos dio Jesús, ese es nuestro centro, nuestro deber moral que antecede a la obligación jurídica y a nuestra reputación o imagen pública”, afirmó.

Mons. Goic señaló que “será la ley la que determine las condiciones en las que esta persona (Abel Pérez) deberá enfrentar la acusación”.

Lo correcto, concluyó, “es que las personas y las instituciones de la Iglesia demos garantías de que no hay lugar en la vida consagrada para quienes abusan o dañan la integridad de niños, niñas y jóvenes”.

También te puede interesar: