Lo despidieron de ESPN por racista y Dios lo sorprendió con su llamado al sacerdocio

DENVER, 07 Oct. 17 / 04:59 pm (ACI).- Anthony Federico es un periodista que vivió “los peores días de su vida” al ser despedido de la cadena de televisión deportiva ESPN, por escribir un titular que fue calificado como racista. En medio de la incertidumbre, Dios lo sorprendió llamándolo al sacerdocio.

