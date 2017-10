Liberan Raqqa, bastión del Estado Islámico en Siria

ROMA, 17 Oct. 17 / 10:01 pm (ACI).- Este martes 17 de octubre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), conformadas por árabes y kurdos del país, y la coalición internacional liderada por Estados Unidos, liberaron la ciudad siria de Raqqa del control de los terroristas del Estado Islámico (ISIS) tras cuatro meses de combates.

Raqqa, ubicada en el noreste del país, era considerada “el bastión del ISIS en Siria” desde que fue invadida por los yihadistas en marzo de 2013. Hasta entonces residían allí unas 1500 familias cristianas. En junio de 2014 los terroristas proclamaron el califato y convirtieron a esta urbe en su capital.

