Liberan a adolescente católica secuestrada por terroristas musulmanes en Egipto

ROMA, 09 Oct. 17 / 08:32 pm (ACI).- Una católica copta de 16 años fue liberada recientemente por la policía egipcia del poder de un grupo de terroristas musulmanes salafistas, un grupo extremista sostenido y respaldado por Arabia Saudita.

Marylin, originaria de la aldea de Balansora, en la provincia egipcia de Minya, fue secuestrada el 28 de junio. El P. Boutros Khalaf, sacerdote copto católico que ejerce su ministerio pastoral en ese lugar, dijo al periódico World Watch Monitor que la joven fue hallada en las afueras de El Cairo.

Here's #Coptic #Christian girl Marilyn, 16, reunited with her parents 3 months after kidnapping in #Minya, #Egypt https://t.co/NhqeHS1ruT pic.twitter.com/okidgZn180