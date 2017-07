Las vacaciones no son para el desenfreno sino para llenarse de Dios, asegura Obispo

MADRID, 16 Jul. 17 / 09:41 am (ACI).- El Obispo de Córdoba en España, Mons. Demetrio Fernández, explicó en su más reciente carta semanal que las vacaciones no deben ser un “tiempo de desenfreno”, sino un espacio en donde se dedique más tiempo a Dios y la oración.

En su carta titulada “De vacaciones”, el Prelado recordó que las vacaciones no son un “tiempo de no hacer nada, sino de hacer otra cosa, que complemente nuestra formación, que ayude al descanso, que nos dé oportunidad de desarrollar aspectos que no pueden desplegarse en el ritmo ordinario del año”.

“Hay quienes plantean las vacaciones como tiempo de desenfreno. Como si estuvieran todo el año reprimidos y en vacaciones de desatan. Cuando estos vuelven a la vida ordinaria experimentan una fuerte depresión”, lamentó.

Mons. Demetrio Fernández precisó luego que “las vacaciones no pueden plantearse desde el desenfreno, sino haciendo aquello que nos gusta –supuesto que tenemos buen gusto– poder vivir un tiempo sin la presión de los horarios y de las agendas”.

“En este descanso, un lugar preferente lo ocupa Dios. A lo largo del año, vamos con el tiempo justo. En vacaciones, podemos dedicar más tiempo a la oración, a la lectura pausada, a la contemplación de la naturaleza. Dios está ahí, y quiere ser nuestro descanso, y además es un descanso gratuito”.

El Obispo de Córdoba exhortó a descansar “en Dios, conectemos con las motivaciones positivas que han dado sentido a nuestra vida, renovemos aquel amor primero que es capaz de impulsarnos a grandes empresas”.

“El tiempo de ocio –prosiguió– es tiempo para la evangelización, es decir, para la experiencia más fuerte de Jesús en medio de nosotros, en medio de su Iglesia, en esa cadena de adultos, jóvenes y niños que se anuda en estas ocasiones”.

“En vacaciones, muchos adultos toman unos días de retiro espiritual en un monasterio, en una casa de ejercicios. Es un tiempo intenso de relación con Dios, que restaura muchas heridas y fortalece para la misión que cada uno ha recibido”.

El Obispo de Córdoba alabó luego la experiencia de un grupo de 400 misioneros de toda Andalucía que se dedicaron a evangelizar calles y plazas durante algunos días; mientras que otro grupo viajará a Perú donde servirán en la localidad andina de Picota.

“Que las vacaciones sean tiempo de provecho, de descanso, de hacer otras cosas, de llenarse de Dios. Felices vacaciones para todos”, concluyó.

Puede leer la carta completa de Mons. Demetrio Fernández AQUÍ.

