Las “nuevas” estaciones del Vía Crucis del Papa Francisco en Viernes Santo

VATICANO, 10 Abr. 17 / 04:40 pm (ACI).- El Vía Crucis que presidirá el Papa Francisco en el Coliseo de Roma el próximo Viernes Santo, 14 de abril, presentará un elenco de meditaciones elaboradas por una biblista francesa que ha decidido no usar las estaciones tradicionales, sino un elenco distinto al que habitualmente se sigue en esta oración.

Anne-Marie Pelletier recibió el encargo del Santo Padre y las meditaciones ya han sido publicadas en distintos idiomas este lunes 10 de abril.

Entre las estaciones más “novedosas” están la segunda titulada “Jesús es negado por Pedro”, la tercera “Jesús y Pilato”, la séptima “Jesús y las Hijas de Jerusalén”, la undécima “Jesús y su Madre” y la decimocuarta “Jesús en el sepulcro y las mujeres”.

En una entrevista concedida a Radio Vaticana y que ha sido publicada en italiano, la biblista explicó que decidió no usar las estacionales tradicionales porque “el Vía Crucis tiene distintas referencias y no tiene un esquema obligatorio. He elegido aquellos momentos que me parecían particularmente significativos”.

Así, “decidí insertar la negación de Pedro y la escena en la que Pilato, consultado por las autoridades judías, declara que Cristo debía ser crucificado. Para mí era muy importante recordar, en esta circunstancia, que los judíos y los paganos estaban unidos en la complicidad de la condena a muerte de Jesús”.

Sobre lo que le sirvió de inspiración para sus meditaciones, Pelletier explicó que “fundamentalmente en mi experiencia de creyente, en la experiencia de la lucha de la fe. Porque cuando nos encontramos – como en el caso de la Pasión de Jesús – ante este extremo del pensamiento de Dios, cada uno de nosotros se siente perdido y tiene dificultades para entrar en la lógica de las Escrituras, del ‘debía ser así’”.

En cuanto al mensaje que ha querido dar, la biblista resaltó que “estamos ante una gran paradoja, porque lo que tenemos bajo los ojos es la realidad de un fracaso, del sufrimiento triunfante, del reino de la muerte”.

“Es muy importante volver a tomar consciencia del hecho que ser cristianos es lo opuesto de este chantaje de la violencia, de la muerte, y que el amor es más fuerte. El amor que viene de Dios tiene la victoria sobre todo. Es tarea de los cristianos de hoy ser testimonio de esto”.

Sobre la última estación que tituló “Jesús en el sepulcro y las mujeres”, Pelletier explicó que la quiso dedicar al Sábado Santo, que es “un momento de recogimiento, de silencio: nos prepara a reconocer la resurrección”.

“Es también un momento femenino, que nos muestra a las mujeres que sufren la prueba de la muerte de Jesús, pero que al mismo tiempo siguen teniendo una actitud de vida: preparan las toallas con las que honrarán el cuerpo de Cristo y tienen un comportamiento muy distinto al de los discípulos de Emaús”.

Estos discípulos, concluye, “están desilusionados y desorientados. Las mujeres, en cambio, no se muestran así, simplemente, sobriamente, preparan las telas y se disponen a recibir la gran sorpresa del anuncio de la resurrección”.

Anne-Marie Pelletier no es la primera mujer que escribe las meditaciones del Viernes Santo. En el año 2012, Danilo y Ana María Zanzucchi, unos esposos que iban a cumplir 60 años de casados, fueron elegidos por Benedicto XVI para esta labor.

Anne-Marie Pelletier ganó el Premio Joseph Ratzinger en el año 2014. Nacida en 1946, Pelletier –que con sus trabajos investigó también el lugar de la mujer en el cristianismo y en la Iglesia– enseñó lingüística general y literatura comparada en la Universidad de París X, teología del matrimonio en el Institut catholique de París.

Desde 1993 enseña Sagrada Escritura y Hermenéutica bíblica en el “Studio” de la Facultad Notre Dame del seminario de París.

También te puede interesar: