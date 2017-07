Las frases que Santa Teresa de Calcuta nunca dijo… (hay un sitio web que las reúne)

DENVER, 09 Jul. 17 / 03:37 pm (ACI).- En la lista de citas erróneamente atribuidas a personas importantes de la historia, la Madre Teresa ocupa un importante lugar.

Internet está lleno de memes y citas exageradamente sentimentales que se atribuyen erróneamente a la querida santa. Lo cierto es que muchas de ellas son en realidad palabras de otras personas, algunas son un intento de parafraseo y otras simplemente son falsas.

El problema es tan persistente que la propia congregación de la Madre Teresa, las Hermanas Misioneras de la Caridad, tienen una sitio web dedicado exclusivamente a desmentir estas citas falsamente atribuidas.

El sitio web tiene tres secciones: 1) Citas que nunca dijo la Madre Teresa, 2) Su traducción al español, y 3) Finalmente los parafraseos o interpretaciones personales de las palabras de la santa.

Las religiosas precisan que “estas listas no están completas”, lo que significa hay más frases por ahí que ni siquiera sus hermanas han capturado.

A continuación se mostrarán algunas de las citas más populares que son atribuidas erróneamente a la Madre Teresa. Muchas de ellas circulan en las redes sociales.

Palabras que Santa Teresa de Calcuta no dijo:

“Que haya paz en tu interior. Que confíes en que eres exactamente aquello que estás destinado a ser. Que no te olvides las infinitas posibilidades que nacen de la fe en ti mismo y los demás. Que puedas usar los dones que has recibido y pasar el amor que has recibido. Que puedas estar contento contigo mismo del modo en que eres. Que este conocimiento se asiente en tus huesos, y permita a tu alma la libertad de cantar, bailar, rezar y amar. Está ahí para todos y cada uno de nosotros”.

“A menudo la gente puede ser irrazonable (sic), irracional y egocéntrica. De todas formas, perdónalos. Si eres amable, puede que la gente te acuse de motivos ocultos egoístas. De todas formas, sé amable. Si tienes éxito, conseguirás algunos amigos desleales y algunos enemigos genuinos. De todas formas, ten éxito. Si eres honesto y sincero la gente puede decepcionarte. De todas formas, sé honesto y sincero. Aquello que te cuesta años construir puede ser destruido de un día para otro. De todas formas, construye. Si encuentras serenidad y felicidad, alguno puede estar celoso. De todas formas, sé feliz. El bien que hagas hoy, la gente lo olvidará. De todas formas, haz el bien. Da lo mejor de ti, y nunca será suficiente. De todas formas, da lo mejor de ti. En el análisis final, es entre Dios y tú. De todas formas, nunca fue entre ellos y tú”. (Esta es una adaptación de Los mandamientos paradójicos escritos por Kent M. Keith).

“He encontrado la paradoja de que si amas hasta que te duela, ya no habrá más dolor, sino sólo más amor”. (Estas son palabras de Daphne Rae).

“Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”.

“La guerra nuclear no sería un castigo injusto para una nación que promueva el aborto”.

“Sé que Dios no me dará nada que no pueda manejar. Solo desearía que Él no confiara tanto en mí”.

“Creo que es muy bueno cuando la gente sufre. Para mí eso es como el beso de Jesús”.

Existen algunos problemas con la falsa atribución de citas a santos y personas con fama de santidad. Uno de más obvios y graves es que algunas de estas citas (la de la guerra nuclear, por ejemplo) están descaradamente en desacuerdo con la enseñanza de la Iglesia.

Asimismo, algunas citas pertenecen por completo a otras personas y otras tratan de atribuir sentimientos desagradables a un gran santo en lugar de sus palabras reales y hermosas.

A continuación algunas citas de Santa Teresa de Calcuta que sí dijo:

“Sé solo todo por Jesús a través de María. Sé santo”.

“Amémonos unos a otros como Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Y dónde comienza este amor? En tu propia casa. ¿Cómo comienza? Orando juntos”.

“El niño es el regalo de Dios para la familia. Cada niño es creado a imagen y semejanza especiales de Dios para cosas grandes, para amar y ser amado”.

“La santidad no es el lujo de unos pocos. Es un simple deber para ti y para mí”.

“Dios nos ha creado para amar y para ser amados, y este es el comienzo de la oración – saber que Él me ama, que yo he sido creado para cosas mayores”.

“Cuando estaba muriendo en la cruz, Jesús dijo: 'Tengo sed’. Jesús está sediento de nuestro amor, y esta es la sed de todos, pobres y ricos por igual. Todos tenemos sed del amor de los demás, que salen de su camino para evitar hacernos daño y hacernos el bien. Este es el significado del amor verdadero, dar hasta que duela”.

“Por favor no asesinen a los niños. Por favor entréguenme los niños. Yo estoy dispuesta a aceptar a cualquier niño que lo hayan querido abortar y se lo entregaré a una pareja casada que lo amará y serán amados por ese niño”.

La próxima vez que vea una cita de la Madre Teresa que le provoque confusión, recuerde que tal vez no lo dijo. En palabras de Abraham Lincoln, “no todo lo que lees en Internet es verdad”.

Los textos o videos de muchos de los discursos de Santa Teresa de Calcuta, con sus palabras reales, están disponibles en Internet, entre ellos su discurso en el Desayuno de Oración Nacional en Washington, DC, en 1994; sus palabras en la IV Conferencia de la ONU sobre la mujer en Beijing; y cuando recibió el Nobel de Paz en 1979.

También hay numerosos libros y entrevistas que contienen las verdaderas palabras de la Madre Teresa.

La Madre Teresa se hizo conocida por su trabajo con los más pobres de los pobres con las Misioneras de la Caridad, la congregación que fundó en Calcuta, India. El trabajo y la espiritualidad de esta santa despertó la admiración a nivel mundial.

Murió el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. Fue beatificada solo seis años después por San Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003, y canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016.

Traducido y adaptado por Bárbara Bustamante. Publicado originalmente en CNA.

Tambén te puede interesar: