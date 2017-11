“La Virgen María es la imagen más bella de la Iglesia”, afirmó Cardenal [VIDEO]

MADRID, 09 Nov. 17 / 06:36 am (ACI).- La Archidiócesis de Madrid (España) celebra la fiesta de su patrona, Santa María la Real de la Almudena, con una Misa en la que participaron cientos de personas en la Plaza Mayor y en la que el Cardenal Carlos Osoro destacó que “la Virgen María es la imagen más bella de la Iglesia”.

El Arzobispo de Madrid presidió la celebración de la Misa, junto con decenas de Obispos y sacerdotes que concelebraron, en la homilía aseguró: “Santa María Madre de Dios, es verdad, Tú eres el orgullo de nuestra humanidad” y destacó que “gracias a su sí incondicional fuimos capaces de ver el rostro de Dios que se hizo Hombre”.

El @cardenalosoro en la Misa de #LaAlmudena: «Gracias a Ella, por su incondicional sí, fuimos capaces de ver el rostro de Dios que se hizo Hombre». pic.twitter.com/TDGu8rv9sh — Archimadrid (@archimadrid) 9 de noviembre de 2017

“En María, la bendita entre todas las mujeres, Dios nos ha bendecido, nos ha glorificado, y por eso nuestra alabanza y nuestro reconocimiento”, precisó.

“La Virgen María es la imagen más bella de la Iglesia. Y a la Iglesia también le entregó Jesucristo una tarea de trascendencia excepcional: dar rostro a Dios en esta humanidad”, lo que implica, según el Cardenal Osoro, “custodiar y alimentar la fe del Pueblo de Dios, recordando siempre a los cristianos que, por el Bautismo, estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo”.

El Cardenal también explicó que “el gran error de las tendencias dominantes en este siglo pasado fue falsificar la existencia” dejando fuera a Dios, por eso subrayó que “la Virgen María nos hace ver y nos sitúa en la realidad” y es a través de ella que podemos apreciar que si al excluir a Dios del horizonte la realidad se falsifica.

“Ella sabe que, solamente quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano”, afirmó el Arzobispo de Madrid.

“Veamos y contemplemos el rostro del hombre que nos desvela Jesús, y el rostro de Dios que Él manifiesta”, “no es un Dios pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano. Es el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la Cruz. Es quien nos dijo que somos hijos de Dios y, por eso mismo, hermanos de todos los hombres”, afirmó.

En ese sentido el Cardenal destacó que “no nos extrañe que María nos diga con insistencia: “Haced lo que Él os diga”. Bien sabe Ella que, cuando el discípulo acoge en su vida a este Dios que no es una idea, sino una Persona que nos “ama hasta el extremo”, no podemos dejar de responder si no es con un amor semejante”.

El Arzobispo de Madrid invitó durante la homilía “a todos los madrileños y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad” a acercarse a la Catedral, “santuario de la Virgen en el centro de España, y mirar a la imagen de La Almudena y acoger la propuesta que nos hace el Señor a través de Ella para ser discípulos misioneros”.

Santa María de la Almudena, Tú que rompiste muros danos tu fe, esperanza y amor. Toca y cambia nuestro corazón. ¡Feliz fiesta de #LaAlmudena! — Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) 9 de noviembre de 2017

Además pidió fijarse en la mirada de la Virgen María que “es creativa. Mira a Dios y por eso mira a los hombres. Es una mirada que alcanza a todos. Es una mirada que alcanza toda la realidad humana y actúa a favor de todos”.

También llamó la atención sobre la mano derecha de María que “está abrazando los pies del Señor, de un Dios que quiere entrar por todos los caminos por donde transitan los hombres”, aseguró el Purpurado y precisó que “la Iglesia tiene que ir sin miedos a todos los caminos” y cómo con la mano izquierda la Virgen “toca el corazón de Cristo”.

“Mientras el Señor ha estado en su vientre, sus corazones han palpitado al unísono. Tocar el corazón de su Hijo es decirnos que tengamos la osadía y el atrevimiento de dejar que nuestro corazón palpite al unísono con el de Cristo, como lo hizo Ella”.

“Santa María de la Almudena, danos tu mirada, abraza nuestros pies y toca nuestro corazón. Haz que los que creemos en tu Hijo caminemos como Él”, pidió el Cardenal y aseguró que la Eucaristía que celebramos “y en la que se hace presente Jesucristo nos hace mirar la realidad como es: hijos de Dios y mis hermanos, por quienes doy la vida con el mismo amor de Jesucristo”.

Al término de la Misa, la Virgen de la Almudena regresó a la Catedral en procesión por las calles de Madrid (España).

