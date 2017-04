La violencia y la ausencia de negociaciones en Venezuela preocupan al Papa Francisco

VATICANO, 30 Abr. 17 / 05:36 am (ACI).- El Papa Francisco volvió a mostrar su preocupación por la violencia que se está produciendo en Venezuela.

Durante el rezo del Regina Caeli, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, mostró su cercanía a las víctimas de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y pidió responsabilidad y soluciones dialogadas al Gobierno y a todos los sectores sociales de Venezuela.

“No dejan de llegar noticias dramáticas de la situación en Venezuela y del agravamiento de los enfrentamientos con numerosos muertos, heridos y detenidos. Me uno al dolor de las familias de las víctimas, por las cuales aseguro mi oración de sufragio”.

“Realizo un urgente llamado al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana con el fin de que se eviten posteriores formas de violencia, que se respeten los derechos humanos y que se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que están golpeando a la población”.

“Confiemos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en ese querido país”.

Durante la rueda de prensa en el viaje de retorno de Egipto a Roma, el Santo Padre comunicó a los periodistas presentes en el avión su preocupación por la crisis que vive Venezuela. El Pontífice mostró su pesar por la falta de resultados de la intervención de la Santa Sede para favorecer una solución.

“La cosa no resultó y quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas, o se diluía. Era un sí-sí, pero no-no”, explicó.

Desde inicios de abril, diversas manifestaciones multitudinarias pacíficas se han realizado en Venezuela, expresando su rechazo al carácter dictatorial del gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Las manifestaciones, violentamente reprimidas por el gobierno, han dejado como saldo más de 20 muertes y decenas de heridos.

En la Plaza de San Pedro, Francisco también pidió rezar por la Ex República Yugoslava de Macedonia, donde manifestantes asaltaron el Parlamento y agredieron a varios diputados y policías tras conocerse que la cámara había elegido a un albanés como nuevo presidente de la cámara legislativa.

