La severa corrección de un diácono al sacerdote que siempre porta un condón consigo

CIUDAD DE MÉXICO, 21 Jul. 17 / 04:32 pm (ACI).- El diácono mexicano Javier Gaxiola respondió de forma contundente al P. Tomás Herrera Seco, sacerdote de la Arquidiócesis de Hermosillo, en México, que aseguró ante los medios de comunicación de su país que siempre porta un condón consigo “por si lo necesita”.

“Si tú, Padre, ya te diste por vencido, o nunca empezaste la carrera, no seas tan cobarde para pretender que todos renunciemos a la verdad. Si tú no eres capaz de ser un sacerdote célibe, no quieras que todos nos manchemos y nos conformemos con las algarrobas que comen los cerdos”, fueron las palabras del diácono de la congregación de los Legionarios de Cristo a través de una carta abierta en su cuenta de Facebook.

El 20 de julio el P. Tomás Herrera Seco, dijo en una entrevista para el portal Proyecto Puente que podría tener relaciones sexuales con quien fuera sin importar si es heterosexual, “gay” o de cualquier “género que sea” pues considera que no hay nada de malo en ello.

“Yo siempre llevo mi condón preparado por si viene al caso y porque una canita al aire a nadie le viene mal si te da estabilidad emocional, el condón es por si necesito usarlo”, fueron las palabras del presbítero.

En su carta abierta en respuesta a las afirmaciones del sacerdote , el diácono Gaxiola aseguró que luego de escuchar la entrevista terminó “decepcionado y triste”, sin embargo, no culpa ni juzga al presbítero.

“Te ordenaste sacerdote sin una preparación sólida. No me malentiendas. Seguro eres una lumbrera. No pongo en duda tu preparación académica. Estudiaste filosofía y letras, teología y antropología. Pero tú y yo sabemos que la formación del sacerdote no es sólo académica. Es sobre todo formación de un corazón”, escribió.

Luego, Gaxiola se preguntó: “¿Cómo es posible que hables de utilizar la sagrada relación sexual como una herramienta para alcanzar estabilidad emocional? San Juan Pablo II, P. Tomás, repetía que somos nuestro cuerpo. ¿Tú crees que alguien que vive su sexualidad de esa manera tan libertina como la planteas, puede ser emocionalmente estable? Sabes que no”.

“Sabes que al entrar en intimidad corporal con otra persona, se involucra todo nuestro ser. Y esa relación sexual debe ser custodiada en la intimidad de una manera fiel, exclusiva y para siempre”.

En ese sentido, el futuro sacerdote le aseguró que sus palabras no son la verdad, “ni la verdad de la moral sexual católica, ni el modo de vivir el celibato de todos los sacerdotes”.

“Te exijo que seas honesto con nuestro amado Pueblo de Dios, y les digas que lo que vives y lo que dices no es la moral católica, y que no hablas como sacerdote de Cristo. No utilices tu sacerdocio para mover la balanza a tu lado, y moldear la verdad a tu conveniencia. Te exijo, en nombre de Jesucristo, que seas honesto y reconozcas tu error”, interpeló Gaxiola.

El diácono reconoció que en la actualidad “hacen falta soldados valientes que quieran hacer frente a la ideología de género, a la defensa de la vida y del amor. Pero del Amor con mayúscula Padre”.

“Él es el único que te puede dar el famoso equilibrio emocional del que hablas. No andarte acostando y usando el condón ‘cuando sea necesario’”.

“Padre, te invito a orar más. Necesitamos rezar, porque todos somos débiles y por nuestras fuerzas no podemos vivir el celibato. Es un don, y hay que pedirlo. Sacar callos en las rodillas. Rezo por ti, padre”, concluyó el diácono.

Este viernes 21 de julio la Arquidiócesis de Hermosillo (México) anunció una investigación a fin de tomar una decisión respecto a este caso.

Luego, indicó que no asumen los comentarios del sacerdote respecto a esta materia “contraria a la enseñanza de la Iglesia”.

Para leer la carta abierta complete ingrese AQUÍ.

El P. Herrera lleva varios años sin ejercer el sacerdocio trabajando como asesor principal en temas de moral y ética para funcionarios del estado de Sonora, cargo que cumplió durante el gobierno de Guillermo Padrés Elías.

Hace unos días el sacerdote fue confirmado como nuevo administrador parroquial de San Pedro-El Saucito, en Hermosillo.

