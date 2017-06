El Papa a asociación contra el cáncer: Hay que difundir una cultura de la vida

VATICANO, 26 Jun. 17 / 05:50 am (ACI).- El Papa Francisco pidió más medios para luchar contra el cáncer, y dinfundir una "cultura de la vida", porque “la salud constituye un bien primario y fundamental de toda persona”.

“Es deseable que la prevención oncológica pueda ser para todos, gracias a la colaboración entre los servicios públicos y privados, las iniciativas de la sociedad civil y las caritativas”, dio también.

Al recibir en audiencia en los miembros de la Liga Italiana para la Lucha contra los Tumores, el Pontífice agradeció su compromiso: “Contribuyen a formar en las personas y en las familias un estilo de prevención, es decir, favorecen la mentalidad de que la prevención oncológica es ante todo un estilo de vida”. Y al mismo tiempo, “alimentan el voluntariado, una expresión emblemática de esa gratuidad que debería incidir cada vez más en el vivir cotidiano”.

“Hay mucha necesidad de difundir una cultura de la vida, hecha de actitudes, de comportamientos. Una verdadera cultura popular, seria, accesible a todos, y no basada en intereses comerciales”.

Francisco observó que, en concreto, “las familias tienen necesidad de ser acompañadas en un camino de prevención, un camino que involucre a las diversas generaciones en un ‘pacto’ solidario, un camino que valoriza la experiencia de quien ha vivido, junto a sus familiares, el fatigoso recorrido de la patología oncológica”.

El Papa también destacó la necesidad de “vivir el servicio” junto al que sufre, desde “la humildad y el silencio”. “El bien realiza y se hace eficaz sobre todo cuando está hecho sin la búsqueda de recompensa y del aparentar, en las situaciones cotidianas de la vida”.

También los invitó a ir a las periferias, donde “cada hombre y mujer vive en condiciones de marginación” y se encuentran “al margen de la sociedad y de las relaciones”.

“El ‘tomar a cargo’, testimoniado en lo ordinario y compartido con tantas personas enfermas es una riqueza inestimable para la sociedad: recuerda a la sociedad civil y eclesial que no debe tener miedo a la proximidad, a la ternura, no tener miedo de ‘perder tiempo’ con uniones que ofrezcan y acojan ayuda y consuelo recíproco, espacios de solidaridad auténticos y no formales”.

