LasMásLeídas: La breve oración de las Misioneras de la Caridad antes de su martirio

ROMA, 31 Dic. 16 / 02:00 pm (ACI).- El Vicario Apostólico de Arabia del Sur, Mons. Paul Hinder, reveló en declaraciones a ACI Prensa una de las oraciones que las Misioneras de la Caridad asesinadas en Yemen rezaban cada mañana después de Misa al iniciar su jornada y que elevaron antes de su martirio.

Este es el texto entregado a ACI Prensa:

Señor, enséñame a ser generoso.

Enséñame a servirte como lo mereces;

a dar y no calcular el costo,

a luchar y no prestar atención a las heridas,

a esforzarme y no buscar descanso,

a trabajar y no pedir recompensa,

excepto saber que hago tu voluntad.

Esta oración está atribuida a San Ignacio de Loyola y es muy popular entre los miembros del movimiento Scout.

Las religiosas fueron atacadas el viernes 4 de marzo hacia las 8:30 .a.m. hora local, mientras servían el desayuno a los ancianos y discapacitados que atendían en el albergue de Aden. Murieron con los delantales puestos. Los homicidas asesinaron a otras 12 personas que las ayudaban y presuntamente secuestraron a un sacerdote indio que vivía en el centro.

El Obispo aseguró que las hermanas Anselm, Reginette, Margarita y Judith murieron como mártires: "Mártires de la caridad, mártires porque testimoniaron a Cristo y compartieron el puesto de Jesús en la Cruz".

En el rezo del Ángelus dominical, el Papa Francisco elevó una plegaria especial por las religiosas y las demás víctimas de la masacre de Yemen.

“Rezo por ellas y por las otras personas asesinadas en el ataque, y por sus familiares. Estos son los mártires de hoy. Y estos no son portada de los periódicos, no son noticia. Estos dan su sangre por la Iglesia”, dijo emocionado.

“Son víctimas del ataque, de aquellos que les han asesinado, y de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia, del ‘no importa’. Que la Madre Teresa acompañe en el paraíso a estas dos hijas mártires de la caridad e interceda por la paz y el sagrado respeto de la vida humana”, agregó el Pontífice.

[Publicado originalmente el 06/03/2016]

