La Misa no es aburrida sino el lugar donde se nos da a Cristo, dice Cardenal a jóvenes

MADRID, 01 May. 17 / 10:18 am (ACI).- El Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, dijo a niños y jóvenes que “la Misa no es algo aburrido”, en la Eucaristía que presidió el domingo 30 de abril en esta ciudad española.

Según informa la agencia AVAN, el Purpurado presidió una Eucaristía en el marco del 38 Festival de la Canción Vocacional organizado por el Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II y realizado en el Seminario Mayor de Moncada.

En su homilía, el Purpurado dijo a los cerca de 1500 jóvenes y niños participantes que “la Misa no es algo aburrido” sino la ocasión “donde se nos da a Cristo para luego poder darlo a los demás”.

El Arzobispo animó a los jóvenes a “hacer presente a Jesús en vuestra vida" y a contar "lo que Él significa" para ellos y “que lo habéis encontrado en la Iglesia y en la Eucaristía”.

El Cardenal exhortó también a decir todos juntos “soy cristiano y sigo a Jesús, sin miedo ni complejos”. “¿Cómo vais a tener miedo si Él sale a nuestro encuentro, de nuestros miedos, dudas y fracasos?", cuestionó.

También los alentó a “estar muy atentos a la llamada de Jesús y seguirlo sin miedo".

Luego de la Misa, el Arzobispo entregó los premios de la categoría niños y el coro ganador, de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Albaida, interpretó su canción ante el Cardenal.

Durante el festival se han instalado en los jardines del Seminario dos carpas, una de ellas para exponer el Santísimo y otra, para realizar actividades, juegos y dinámicas orientadas a animar la vocación.

Los asistentes también han podido visitar las instalaciones del Seminario guiados por los seminaristas.

El 7 de mayo, los ganadores del festival volverán a interpretar sus canciones en la Misa que tendrá lugar en la Iglesia de Santa Catalina con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.

