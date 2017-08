La Iglesia tiene la autoridad moral que siempre tuvo, recuerda Arzobispo argentino

BUENOS AIRES, 16 Ago. 17 / 11:10 am (ACI).- El Arzobispo de La Plata en Argentina, Mons. Héctor Aguer, reconoció que existen casos en la Iglesia de “sacerdotes pedófilos”, y precisó que la Iglesia sigue teniendo la autoridad moral que siempre tuvo.

“Por favor, no nos vengan a correr con la vaina de los curas pedófilos, porque la Iglesia tiene la autoridad que siempre tuvo y puede con toda dignidad seguir diciendo lo que dice”, dijo el Prelado en su reflexión semanal del programa “Claves para un mundo mejor”, emitido por Canal 9 el 12 de agosto.

“La gente no cree en el celibato del clero a lo mejor porque se han enterado de que algún cura no ha cumplido con su juramento; entonces ya esa caída la extienden a toda la corporación clerical”, lamentó el Arzobispo.

Por ello, algunas personas, continuó, niegan “autoridad moral a la Iglesia, por ejemplo, por hacer alguna crítica de las costumbres o lo que fuere porque dicen ‘en la Iglesia lo que tendrían que resolver es ese problema: todos los curas son pedófilos’. Así tal cual se ha expresado algún periodista”.

Frente a esto, el Prelado explicó que “sin duda, ha habido sacerdotes pedófilos, que han cometido esos crímenes abominables”, pero lo que no se suele decir es que “existe un protocolo de la Iglesia, muy severo, por el cual se los juzga y se los castiga”.

“De hecho conozco casos de sacerdotes que han sido expulsados del estado clerical a causa de ese crimen”, sostuvo.

Mons. Aguer lamentó los casos en que se vulgarizan las opiniones y surgen comentarios como “qué derecho tiene la Iglesia a hablar de esto o aquello; primero que resuelva el problema interno que la afecta’”.

“Lo cierto es que la Iglesia lo está resolviendo, es decir, no mira para otro lado, sino que lo afronta con decisión”, afirmó el Arzobispo de La Plata.

Además, alertó que “se va creando una especie de ficción que se hace general, y surge la frase: ‘todos los curas son abusadores’. No es así. Esto no significa que uno no reconozca que en la Iglesia hay santos y pecadores y que esto ha ocurrido desde el principio”.

Mons. Aguer insistió en que “ciertamente existen casos en la Iglesia de algunos curas abusadores. Pero cuidado: ¡son algunos, no son todos los curas abusadores!”.

Esta situación “se arregla con las medidas que la Iglesia toma, que como dije son muy severas, pero el mal no se va a desarraigar completamente ni de la sociedad, ni de la misma Iglesia”.

El Arzobispo de la Plata afirmó que “la discriminación (perdón por usar esta palabra maldita) algún día quedará bien en claro y cada uno de nosotros tendría que ir poniendo las barbas en remojo, por las dudas”.

