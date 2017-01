La emotiva oración del Papa Francisco en la Solemnidad de María Madre de Dios 2017

VATICANO, 01 Ene. 17 / 08:10 am (ACI).- En sus palabras antes del rezo del ángelus este domingo 1 de enero de 2017 en la Solemnidad de María Madre de Dios, el Papa Francisco también incluyó una bella y emotiva oración a la Virgen.

A continuación la oración completa del Santo Padre:

Gracias, oh Santa Madre del Hijo de Dios, Jesús, ¡Santa Madre de Dios!

Gracias por tu humildad que ha atraído la mirada de Dios;

gracias por la fe con la que has acogido su Palabra;

gracias por el coraje con el que has dicho “aquí me tienes”,

olvidándote de ti, fascinada por el Amor Santo,

hecha toda una con su esperanza.

Gracias, ¡oh Santa Madre de Dios!

ruega por nosotros, peregrinos en el tiempo;

ayúdanos a caminar por el camino de la paz.

Amén.

