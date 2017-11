Juguetería lanza muñecos con Síndrome de Down para sensibilizar a grandes y chicos

PARÍS, 24 Nov. 17 / 06:20 pm (ACI).- Recientemente una juguetería francesa lanzó al mercado dos muñecos con rasgos del Síndrome de Down para que los niños los conozcan y los vean como personas a quienes se les debe dar “el mismo cuidado y amor que a cualquier otro”.

El nombre de los muñecos en español es Carla y Pablo, miden 38 centímetros y fueron creados por la juguetería Hop'Toys, conocida por diseñar juguetes para niños con discapacidad.

En su sitio web, Hop'Toys indicó que los muñecos ayudarán a “sensibilizar a los niños en cuanto a las diferencias, incluyendo la noción de discapacidad de manera natural en los juegos”.

La cofundadora de Hop'Toys, Véronique Torres, dijo al portal francés MagicMaman (Mamá mágica) que cuando los niños jueguen con Carla y Pablo “no verán a un muñeco portador de trisomía 21, sino un lindo bebé al que le brindarán el mismo cuidado y amor que a cualquier otro”.

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente; por ello, este síndrome se conoce como trisomía 21.

Torres resaltó que los juguetes también permitirán a los niños con Síndrome de Down jugar “con un muñeco o una muñeca que se parezca a ellos, con el cual podrán identificarse más fácilmente, algo que es esencial para el desarrollo del infante”.

Bryon Torees, profesor de educación especial, y su esposa Véronique crearon Hop'Toys en 1999 porque notaron que había una carencia de juguetes para niños con discapacidad.

Hasta la fecha han lanzado más de 2,500 productos para infantes con y sin discapacidad.

“Todos los niños tienen un potencial que les permite desarrollarse y nosotros pensamos que todos tienen el derecho a crecer y aprender a través del juego”, expresó Véronique.

Esta no es la primera juguetería que lanza muñecos con rasgos de un niño con Síndrome de Down. También lo hizo en el 2007 la marca española Destoys y en el 2013 la madre de una niña con discapacidad en Estados Unidos lanzó Dolls For Downs.

Carla y Pablo están disponibles para España, Francia, Luxemburgo y Suiza por un precio de 39 euros y solo pueden adquirirse por Internet.

Puede comprarlos a través del sitio web en español de Hop'Toys AQUÍ.

