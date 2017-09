Jóvenes musulmanes matan a golpes a su compañero por ser cristiano en Pakistán

ISLAMABAD, 13 Sep. 17 / 06:30 pm (ACI).- Un estudiante cristiano de 17 años de edad fue golpeado en la cabeza y cuerpo hasta la muerte por sus compañeros de clase musulmanes en una escuela en Pakistán.

De esa forma perdió la vida el 27 de agosto pasado Sharoon Masih, quien apenas asistió por cuatro días a su nueva escuela del distrito de Vehari, en la provincia Punyab. Sus padres habían ahorrado dinero para cambiarlo de escuela y tenga la oportunidad de acceder a la educación superior.

Hours ago, this 17 y/o Christian student was lynched by his own high school classmates in Pakistan. RIP #SharoonMasih. Speak up Pakistan! pic.twitter.com/O1K7ofWQxh