Joven salesiano comparte encuentro privado con el Papa Francisco en Facebook live

VATICANO, 02 May. 17 / 12:48 pm (ACI).- Un joven seminarista, que participó en un encuentro privado con el Papa Francisco junto con un grupo de salesianos en la Casa Santa Marta este lunes 2 de mayo, transmitió la conversación a través de Facebook Live.

En ella, el Santo Padre compartió algunos de sus puntos de vista sobre la santidad, el discernimiento vocacional y la oración.

Santidad

Uno de los jóvenes le preguntó cómo podía alcanzar la santidad. “Muy sencilla la santidad”, contestó el Pontífice. “‘Camina en mi presencia y sé perfecto, sé irreprensible’. Esa es la mejor definición. ¿Sabes quién dio esta definición? Dios a Abraham”.

El Papa señaló que “hoy se puede ser santo” y que “hoy la Iglesia está muy necesitada de gente heroica: padres, abuelos, jóvenes… Santos ocultos”.

Discernimiento vocacional

A continuación, le preguntaron sobre qué consejo se les puede dar a los jóvenes para ayudarles en el discernimiento vocacional.

Francisco señaló que “el primero de los criterios es ser normales. Que sepan trabajar, si están estudiando, que sepan estudiar, que tomen con responsabilidad su vida en el momento en que se encuentran”.

En segundo lugar, “acompañarlos. En el camino hay tantas sorpresas… Estén atentos a las sorpresas. Hay que ayudarles a mirar a la cara a las sorpresas. Si hay dificultades: resolverlas de frente, a la cara. Ayudarles a alejarse de toda forma de hipocresía. La hipocresía en la Iglesia es una peste: digo una cosa y hago otra. La hipocresía de la mediocridad”.

Oración

Otra de las preguntas que le formularon trató de la oración. El Papa recordó su época de seminarista: “Cuando yo comencé en el preparatorio teníamos que rezar una oración mental durante una hora. Y luego teníamos quince minutos de examen de conciencia sobre cómo había ido la oración. Y muchas veces veía que era una oración artificial”.

En este sentido, indicó que la mejor forma de orar es continuar el camino emprendido en casa y luego en las catequesis de la parroquia.

“El camino de la oración comienza con las oraciones que has aprendido en casa, que has aprendido cuando te preparaste para la Primera Comunión. Y a partir de ahí vas adelante por el camino que el Señor te indica. Con la espiritualidad de la congregación. Empezar a rezar con las oraciones que has aprendido en casa, en la catequesis…, y después seguir creciendo en la oración. Una oración normal, que te ayude a confiar”.

“Una buena guía de oración es la Virgen. En la oración, también normalidad. Como por ejemplo cuando podemos estar enfadados con Dios. También eso es una oración”.

Mártires en Siria

Un joven árabe le preguntó por los cristianos que mueren en Siria a manos de los terroristas. “Son santos”, aseguró el Papa Francisco. “Aquellos que mueren por ser cristianos, son santos. Son mártires”.

Y contó una experiencia de su viaje a la isla de Lesbos, Allí, dijo, “conocí a un hombre, tenía 30 años, entre niños. Los saludaba uno a uno. Eran refugiados”.

“Me explicó que él era musulmán, su mujer era cristiana. Un día llegaron los terroristas. Les preguntaron su religión. Ya habían visto el crucifijo que tenía su mujer en el cuello. Le dijeron que se lo arrancara, pero ella no quiso y la degollaron delante de él. La mujer está en el cielo porque murió por no querer arrancarse el crucifijo. Murió por la fe. Hay tantos mártires… Hoy hay más mártires que en los primeros siglos”, destacó.

