Jim Caviezel: La Virgen María y Juan Pablo II fueron claves en “La Pasión de Cristo”

REDACCIÓN CENTRAL, 06 May. 17 / 06:20 pm (ACI).- Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús en “La Pasión de Cristo”, el famoso filme producido y dirigido por Mel Gibson, reveló en una reciente entrevista que la Virgen María y San Juan Pablo II fueron claves para interpretar el papel que le cambió la vida y ayudó a aumentar su fe.

La devoción a la Virgen María “es la esencia de mi fe. Mi relación con Jesús es gracias a María. Nos trajo a Jesús”, reveló el actor en una entrevista realizada en Polonia por el periodista y crítico de cine Lukasz Adamski.

Sobre la interpretación de Jesús en la “La Pasión de Cristo”, contó que tuvo que enfrentar “muchas críticas y, a menudo, la burla”, pero no se dio por vencido.

“Tenía que seguir adelante de alguna manera. No habría Jim Caviezel como Jesús si no fuera por San Juan Pablo II. Mirando su vida y el poder de su evangelización, me dije a mí mismo: ¿por qué te preocupas por esa tontería (de los críticos)?”, explicó.

El actor dijo que San Juan Pablo II es “odiado por el demonio”, aunque este último “ya ha perdido”.

“Jesús y María ya lo han aplastado. Un solo hombre polaco aplastó el comunismo. ¿Cómo logró esto Juan Pablo II? Con amor”, añadió.

Caviezel reconoció que para interpretar a Jesús tuvo que “orar mucho” y pedir a Dios que le mostrara “cómo podía actuar de la manera más precisa” para inspirar a los espectadores.

“Ha sido mi viaje interno que todavía no ha terminado. Mientras trabajaba en ‘La Pasión de Cristo’, Mel (Gibson) se reservó el derecho de dejar de filmar en cualquier momento. Necesitaba estar 100% listo en un sentido espiritual. Esta historia solo se podía contar involucrándose por completo. Totus Tuus. Yo no habría podido terminar este proyecto tampoco si no fuera por la Virgen María. Estoy absolutamente dedicado a ella”, aseguró.

Totus Tuus, que significa Todo Tuyo, era el lema episcopal de San Juan Pablo II, con el que consagró su pontificado a la Santísima Virgen María.

La vida de fe y testimonio

Caviezel aseguró que personas de Hollywood le siguen preguntando por qué no logra separar su carrera actoral del catolicismo, a lo que respondió: “en realidad mi fe me ayuda”.

“Soy consciente del hecho de que soy perezoso, pero esa es la razón por la que trabajo tan duro para superar mi debilidad. Mi fe me ayuda a tomar las decisiones correctas, aunque muchas personas que me inspiraron no tenían fe. Mel Gibson lucha con su fe también. Pero él invirtió su propio dinero en hacer ‘La Pasión de Cristo’”, añadió.

Sobre la Eucaristía, el actor aseguró que es en la Misa donde encuentra “una fuente constante de empoderamiento”.

“Ahí es donde puedo encontrarme con Jesús. Y no se trata simplemente recibir una hostia. Se trata de una transformación real. ¿Pan y vino? No, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso vale la pena morir. Cada día rezo para morir con Jesús en mi corazón, para no abandonarlo nunca”, enfatizó.

En la vida diaria, Caviezel adoptó junto a su esposa tres niños que fueron abandonados y no deseados: “Dos de ellos tenían cáncer de cerebro. El tercero tenía sarcoma (un tumor maligno). Mi esposa dijo que no importa si los niños son queridos o no. Son personas, igual que nosotros”.

Finalmente, dijo que, nunca podría haber adoptado sin el soporte de su esposa porque ella “representa la belleza y la bondad”.

“Ella ora para que no deje el camino correcto. Jesús dijo que todo lo que hacemos el menor de nosotros, le hacemos a Él. Quiere estar en nosotros, en todas las acciones más simples”, concluyó.

