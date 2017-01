ISIS destruyó en Irak cerca de 100 lugares de culto, la mayoría eran iglesias

ROMA, 10 Ene. 17 / 12:42 pm (ACI).- El portavoz del ministerio de relaciones religiosas de la región autónoma del Kurdistán (Irak), Mariwan Naqshbandi, señaló que durante el tiempo en que el Estado Islámico (ISIS) dominó la llanura del Nínive y Mosul, fueron destruidos al menos 100 lugares de culto, siendo la mayoría de estos templos cristianos.

Church bells of #Bartella #NinevehPlain rang for first time in 2 years today since #ISIS overtook town #Mosul #MosulOps #Iraq @NinwyaAshur pic.twitter.com/jH9D9cNrwE