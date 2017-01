Irak: ¿Los cristianos podrán volver a las ciudades liberadas del Estado Islámico?

ROMA, 13 Ene. 17 / 02:45 am (ACI).- La progresiva liberación de las aldeas en los alrededores de Mosul (Irak) ocupadas por el Estado Islámico pueden haber llevado a pensar que los cristianos podrán volver a sus casas inmediatamente, y aunque quieran hacerlo esto no es tan simple como parece e incluso es probable de que efectivamente no ocurra.

Sobre este tema ACI Prensa habló en una entrevista concedida desde Irak, con el P. Georges Jahola, a quien el Arzobispo de Mosul, Mons. Youhanna Boutros Moshe, le ha encargado la tarea de pensar y organizar el regreso de los cristianos a la ciudad de Qaraqosh.

El P. Jahola -originario de esta ciudad, que antes de la llegada de los yihadistas era la urbe cristiana más grande de Irak- contó que junto a un grupo de jóvenes voluntarios está realizando una documentación con fotografías de las viviendas de Qaraqosh para saber con precisión cuál es la situación actual para determinar si realmente podrán regresar e indicó que “no hay cosas concretas que aseguren el futuro”.

El presbítero dijo que los jóvenes están muy entusiasmados con este proyecto, “pero también viven la realidad, responden a la realidad también con sus familias y otras cosas. Yo los animo a todos cuando me dicen ‘¿Cuándo volvemos?’ Respondo: ‘No lo sé’, porque verdaderamente es una cosa muy complicada”.

“A la gente le digo que estamos trabajando para tener una vida mejor. Si lo conseguiremos no lo sé, no es una promesa, pero les doy una palabra de valor y de esperanza para el futuro”, expresó el sacerdote.

Por lo tanto, según explicó, ahora la lucha de los cristianos iraquíes será por el futuro y la supervivencia.

“Alguien me decía: Pero las posibilidades son pocas y yo respondo si hay un 1% de probabilidad para tener un futuro y trabajar por él para nuestra gente, yo lo hago. Con esto quiero decir que la responsabilidad del futuro hay que probarla. Si lo conseguimos en buena hora. Intentarlo es mejor que estar sentado sin hacer nada. Es una cuestión de conciencia”, manifestó a ACI Prensa.

El P. Jahola señaló que en Irak “la presencia de la Iglesia es muy fuerte porque se espera todo de la Iglesia. También hoy dicen: ‘Esperamos el visto bueno de ustedes para poder regresar’. Nosotros como sacerdotes, como Iglesia, no podemos fallar cuando les digamos: ‘Hoy vamos’”.

El sacerdote actualmente está en Ankawa, una ciudad ubicada al norte de Erbil (Kurdistán iraquí), donde la mayoría de los cristianos de Qaraqosh y la llanura del Nínive viven como refugiados luego de que Estado Islámico tomara sus ciudades en el año 2014.

“Hay como 50 mil cristianos aquí. Es como si tuviéramos otra Qaraqosh”, dijo.

Comentó que tras el inicio de la ofensiva de Mosul -el bastión del Estado Islámico en Irak- en octubre del año pasado y la progresiva liberación de las aldeas cristianas, “muchos cristianos quieren regresar, pero hay otros que han perdido el ánimo al ver sus casas destruidas. Hemos notado que en las últimas semanas muchas familias han dejado el país aunque se han liberado estas aldeas porque no ven ningún signo positivo para el futuro”.

Sobre el respeto por la fe de los cristianos en el país, el P. Jahola aclaró que siempre existió, incluso antes de la llegada del ISIS, y explicó que la fe no solo “se trata hacer ceremonias, oraciones, sino la vida cotidiana” y en ella tienen contacto con los extremistas musulmanes y con los vecinos que los traicionaron. “El mal, el mal de su mentalidad, aún está y nadie lo ha impedido”, lamentó.

“El cristiano busca la convivencia, que es todo lo que hemos hecho durante estos años, pero esta no ha funcionado. Algo ha fallado. Entonces nosotros buscaremos otra solución. Lo más probable es que el gobierno iraquí no responda, así que se debe hacer un llamado a la comunidad internacional si quieren que los cristianos permanezcan aquí”.

Añadió que con el estilo de vida propuesto por los yihadistas “no se puede vivir con los valores cristianos y humanos, no se puede. Porque aquí se vive un estado o se lleva una vida sin control en el modo directo de la cotidianeidad”.

Sin embargo, en medio de esta dura realidad, el P. Jahola comentó que “aunque los cristianos seamos rechazados, que nuestra fe cristiana se haya debilitado, en el sentido humano, no encontramos una razón para abrazar el Islam”.

“Esa opción no lo hacen porque están convencidos de su fe en Jesús. Y esto es lo que les da esperanza, más que la esperanza de una promesa de vivir aquí”.

Actualmente continúa la nueva fase de la ofensiva de Mosul, que comenzó el pasado 29 de diciembre, y el ejército iraquí ya controla cerca del 60 % de la zona oriental de la ciudad y algunos alrededores.

En las aldeas que han sido liberadas se ha descubierto que los yihadistas colocaron minas en varios puntos de las calles y se necesita hacer un desminado.

Además la zona donde están ubicadas las ciudades como Qaraqosh, que está a 30 kilómetros de Mosul, todavía no se han sido aseguradas.

Esta semana el vocero del ministerio de relaciones religiosas de la región autónoma del Kurdistán Mariwan Naqshbandi, informó que durante los cerca de dos años y medio que el Estado Islámico dominó la llanura del Nínive y Mosul, fueron destruidos al menos 100 lugares de culto, siendo la mayoría de estos iglesias cristianas.

